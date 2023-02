Flamengo x Real Brasília ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Supercopa do Brasil feminina

Valendo vaga na final, equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), na Ilha do Governador; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Real Brasília se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela semifinal da Supercopa do Brasil feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada.

Depois de eliminar o Ceará por 10 a 0 na primeira fase, as Meninas da Gávea terão pela frente o Real Brasília, que bateu o Avaí Kindermann por 2 a 1. Quem vencer terá pela frente o Corinthians ou o Internacional, que entrarão em campo na próxima quinta-feira (9), às 16h20 (de Brasília).

Vale lembrar que o Flamengo garantiu a sua classificação no torneio após ficar em sexto lugar na série A1 e ter sido o melhor time carioca no Brasileirão, enquanto o Real Brasília ficou em quinto no Brasileirão 2022.

Prováveis escalações

Provável escalação do Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa, Daiane, Thais Regina e Jucinara; Kaylane, Thaisa e Duda; Maria Alves, Crivelari e Sole Jaimes.

Provável escalação do Real Brasília feminino: Dida; Laine, Rafa Soares, Isabela Melo e Carol Gomes; Karla Alves, Sassá e Gaby Soares; Nenê, Dani Silva e Marcela Guedes.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Real Brasília

Não há desfalques confirmados.

Quando é?