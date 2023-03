Flamengo x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na internet

O Flamengo recebe o RB Bragantino na tarde desta quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo.

Depois da derrota sofrida para o Corinthians na rodada de estreia por 4 a 0, o Flamengo chega embalado com duas vitórias consecutivas sobre Fluminense e Botafogo. No momento, soma seis pontos e busca seguir na briga pelas primeiras posições do Brasileirão sub-20. Na próxima rodada, os Garotos do Ninho recebem o Ceará, no dia 29.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino luta pela primeira vitória no torneio nacional. Até aqui, foram três derrotas (América-MG, Cuiabá e Corinthians) e aparece na lanterna do grupo sem nenhum ponto conquistado.

A campanha do Flamengo no Brasileirão sub-20 2023

Corinthians 4 x 0 Flamengo - primeira rodada

Flamengo 1 x 0 Fluminense - segunda rodada

Prováveis escalações

Flamengo: Kauã; Felipe Brian, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Evertton, Daniel Rogério e Matheus Gonçalves; Werton, Ryan Luka e Petterson. Técnico: Mário Jorge.

RB Bragantino: Gustavo Reis; Isac, Óscar Benítez, Diogo, Pedro Emídio, Luciano, Alexandre Pena, Gabriel Lopes, Breno Martins, Filipe Gabriel e Marquinhos. Técnico: Artur Itiro.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?