Flamengo pode não ter mais Diego Alves no Brasileirão e responsabilidade volta a Hugo Souza

O goleiro titular sofreu mais uma lesão nesta temporada e dificilmente volta para finalizar sua campanha

A lesão muscular na coxa sofrida por Diego Alves nos 3 a 0 sobre o Sport podem ter decretado o ponto final de sua campanha neste Brasileirão 2020 (21). Desta forma, a responsabilidade de defender a meta de um Flamengo que promete brigar até o fim pelo título nacional recai mais uma vez sobre os ombros do jovem Hugo Souza.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em nota divulgada nesta quarta-feira (03), o Flamengo confirmou a lesão na coxa sofrida pelo seu camisa 1. Segundo noticiado pelo UOL, o tempo de recuperação para Diego – titular na histórica campanha de 2019 que terminou com os títulos brasileiro e da Libertadores – será de cerca de três semanas. A última rodada desta Série A está marcada para 25 de fevereiro, daqui a justamente três semanas.

Nesta quarta-feira (03.02), o atleta Diego Alves realizou exame, que constatou uma lesão no mesmo local da anterior, na coxa direita. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 3, 2021

Não poder contar com Diego e ter que apostar em Hugo tem sido algo regular nesta temporada do Flamengo. O titular já vinha sofrendo com lesões e por ter sido contaminado com a Covid. Foi basicamente por esta situação que Hugo “Neneca” Souza, por exemplo, tem bem mais jogos neste Brasileirão (18 no total, 17 como titular) do que o experiente camisa 1 (que entrou em campo 10 vezes na competição nacional).

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Com passagens pelas seleções de base e tendo mostrado seu mérito com atuações marcantes neste Brasileirão (apesar da lembrança de um erro contra o São Paulo, na Copa do Brasil, que custou um gol no caminho rumo à eliminação), Hugo já é um conhecido da torcida rubro-negra. Apesar dos apenas 22 anos, seu desempenho médio não tem sido tão diferente em relação ao de Diego no Brasileirão.

Diego vem sofrendo com lesões nesta temporada (Foto: Getty Images)

Segundo dados da Opta Sports, embora Diego Alves sofra menos gols por jogo (1,1 a 1,3), Hugo Souza é mais acionado para fazer defesas (3 de Neneca contra 2,4 do veterano). No total, Hugo Souza fez 54 defesas e sofreu 23 gols em comparação a 24 intervenções e 11 tentos sofridos, respectivamente, por Diego.