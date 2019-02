“Flamengo não tem nada”, desabafa tia de vítima do incêndio

Simone Santos apareceu na frente do IML para levar exames odontológicos do sobrinho

Desabafo. Simone Santos é tia de Jorge Eduardo Santos, uma das dez vítimas fatais no incêndio ocorrido no CT Ninho do Urubu na última sexta-feira (08), fez reclamações em relação ao Flamengo na frente do Instituto Médico Legal (IML), no Rio de Janeiro.

“O Flamengo não tem nada, o Flamengo não tem arcada dentária, nada. De Além Paraíba que estão trazendo. Arcada dentária que falam que tem é orçamento que faz de dentista, é o que falaram para a gente. Isso não é suficiente”, afirmou para imprensa.

Simone tem dado apoio à família e apareceu no IML para levar documentos que possam ajudar na identificação dos corpos.

“Se fosse para morrer num contêiner, era melhor ter morrido na nossa comunidade, onde ele queria morar. Mas ele foi morar num contêiner e morreu queimado”, disse. Pouco depois, Simone reconheceu a ajuda do Flamengo em relação a outras questões envolvendo as famílias. O clube preferiu não se manifestar a respeito das palavras ditas.