Flamengo x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes em campo nesta quarta-feira (12), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na internet

O Flamengo recebe o Internacional na tarde desta quarta-feira (12), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio da Gávia, pela sétima rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Fla TV, no YouTube.

Depois da derrota na estreia para o Corinthians, o Flamengo buscou a recuperação e está invicto no Brasileirão sub-20 com cinco vitórias consecutivas. No momento, está na liderança do Grupo A, com 15 pontos, enquanto o Internacional, com sete, vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

A campanha do Flamengo no Brasileirão sub-20

Corinthians 4 x 0 Flamengo- primeira rodada

Flamengo 1 x 0 Fluminense - segunda rodada

A campanha do Internacional no Brasileirão sub-20

Cuiabá 0 x 0 Internacional - primeira rodada

Internacional 2 x 2 Corinthians - segunda rodada

Internacional 3 x 1 Atlético-MG - terceira rodada

Internacional 0 x 1 Botafogo - quinta rodada

Internacional 2 x 2 RB Bragantino - sexta rodada

Prováveis escalações

Flamengo: Kauã Santos; Daniel Alves, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Igor Jesus, Evertton, Caio Garcia e Werton; Petterson e Mateusão.

Internacional: Kauan; Allan Aniz, Samuel, Felipe Motta, Rangel, Lukayan, Anderson, Gustavo Prado, Matteo Amoroso, Vinícius Souza, Jhonatan Kauan.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?