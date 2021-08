Flamengo entra em semana decisiva pela renovação de Arrascaeta

Diretoria rubro-negra vai se reunir com staff do meia e oficializar uma proposta para estender o contrato

De volta da Europa, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel têm agora uma missão importante pela frente: tratar a renovação do meia Arrascaeta, pendente desde 2020. A dupla de dirigentes vai sentar ainda esta semana com o staff do atleta para tentar sacramentar um novo contrato.

Contratado junto ao Cruzeiro em 2019, Arrascaeta se tornou um dos principais jogadores da equipe sendo destaque nas conquistas do bi Brasileiro, da Copa Libertadores, da Recopa e do bi da Supercopa do Brasil. Do pelotão da frente, é o único que ainda não teve um reajuste salarial.

Além de aumentar o salário do meia, segundo apuração da Goal, o Flamengo precisa discutir a compra de 25% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Defensor, do Uruguai. Na negociação em 2019, ficou acordado que o Rubro-Negro compraria a porcentagem restante por 6 milhões de euros. A ideia da diretoria, no entanto, é comprar apenas 15%.

Arrascaeta vem recebendo algumas consultas. Recentemente, o Al Hilal, da Arábia Saudita, procurou a diretoria Rubro-Negra que descartou a possibilidade de negociar o jogador. Para abrir conversas, apenas uma proposta acima dos 20 milhões de euros. O uruguaio, que espera a prometida valorização, tem o desejo de seguir no clube.