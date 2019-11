Flamengo diz que acerto com Inter de Milão está encaminhado: decisão está nas mãos de Gabigol

Vice-presidente Marcos Braz afirma que cabe ao atacante resolver se quer ficar no clube em 2020

O fim da temporada se aproxima e com ele, se encerra também o empréstimo de Gabriel ao . No entanto, o clube já se movimentou e, de acordo com o vice-presidente Marcos Braz, já está encaminhado um acerto com a para a permanência do jogador.

"Agora ele que tem que decidir a vida dele, se ele quer estar aqui em 2020. Agora a situação tá com ele", afirmou Braz na zona mista após a goleada sobre o neste domingo (3).

"Com a Inter tá tudo muito bem encaminhado, tudo equacionado e agora a decisão é dele", completou.

“Está tudo encaminhado com a Inter. Tem que ver agora se ele quer ficar squi em 2020. Ele quem tem que falar agora, a proposta está feita” — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 3, 2019

Questionado se seria possível dar o "presente" da permanência de Gabriel no clube antes da final da , Braz adotou cautela.

Nnão posso dar um presente que ainda não é meu. O Flamengo fez a proposta, tá tudo equacionado com a Inter de Milão, agora tem que ver se ele quer jogar em 2020 no Flamengo.