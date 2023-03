Flamengo x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na internet

Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FlaTV, no Youtube.

Depois de estrear com derrota para o Corinthians por 4 a 0, o Flamengo emplacou três vitórias consecutivas no Brasileirão sub-20. No momento, aparece na liderança, com nove pontos, enquanto o Ceará, com seis de triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1 em casa.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra quatro vitórias, além de dois empates. O Ceará nunca venceu o adversário. No último confronto, válido pela semifinal da Copa do Brasil sub-20, o Fla venceu por 2 a 0 (placar agregado).

A campanha do Flamengo no Brasileirão sub-20 2023

Corinthians 4 x 0 Flamengo - primeira rodada

Flamengo 1 x 0 Fluminense - segunda rodada

A campanha do Ceará no Brasileirão sub-20 2023

Ceará 2 x 1 Atlético-MG - primeira rodada

- primeira rodada Botafogo 1 x 0 Ceará - segunda rodada

América-MG 2 x 0 Ceará - terceira rodada

Ceará 2 x 1 Corinthians - quarta todada

Prováveis escalações

Flamengo: Kauã; Wesley, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Igor Jesus, Victor Hugo e Matheus Gonçalves; Werton, Petterson e Mateusão. Técnico: Mário Jorge.

Ceará: Cesar; JV, Yago, Jonathan e João; Caique, Pedro e David; Pablo, Caio e Fernando. Técnico: Rangel.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?