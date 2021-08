Flamengo avalia mandar jogo contra o Ceará em João Pessoa

Prefeito da capital da Paraíba esteve na sede da CBF discutindo protocolos para receber uma partida do time carioca, já com presença de público

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, não tira da cabeça a ideia de levar uma partida do Flamengo para a cidade. Na última semana, o mandatário esteve na sede da CBF para debater protocolos para a realização da partida.

Segundo apuração da Goal, a ideia é oferecer o estádio do Almeidão para que o Flamengo mande o jogo diante do Ceará, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 28 de novembro. Antes, o time carioca enfrenta o Sport, em Pernambuco. A diretoria Rubro-Negra avalia a situação.

Além disso, a final da Copa Libertadores, no Uruguai, está marcada para o dia 27 e, caso o time carioca avance, a partida será confirmada para uma nova data, o que poderia dificultar a situação.

A Secretaria Municial de Saúde de João Pessoa é a responsável por elaborar o protocolo, uma vez que a capital espera poder receber público. A partida em novembro é estratégica justamente por isso, pois acredita-se que, até lá, a CBF já terá liberado a presença de torcedores em jogos do Brasileirão.

O Flamengo já mandou dois jogos com a presença de torcida, ambos no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Copa Libertadores. Na última quarta-feira (18), 11.211 torcedores pagaram para assistir a vitória por 5 a 1 sobre o Olímia. A renda total da partida foi de R$ R$ 2.107.090,00.