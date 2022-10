Flamengo abre conversas por Wallisson, volante da Ponte Preta

Atlético-MG e Internacional também demonstraram interesse no meio-campista de 25 anos, mas a predileção é pelo Rubro-Negro Carioca

O Flamengo tem interesse na contratação do volante Wallisson, que pertence à Ponte Preta. Os cariocas fizeram contato com o estafe do jogador e deixaram clara a intenção de contratá-lo para a próxima temporada, como soube a GOAL.

O clube está disposto a desembolsar uma compensação financeira para tirar o atleta do estádio Moisés Lucarelli durante o mercado da bola. Os valores ainda não são revelados pelas partes.

Os cariocas não são os únicos interessados em contar com o jogador, que tem se destacado pela Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Além do clube do Rio de Janeiro, Atlético-MG e Internacional demonstraram interesse na aquisição do atleta. Entretanto, a preferência atual é pelo Ninho do Urubu.

O Flamengo busca reforços para 2023, mesmo sem definir quem será o treinador na próxima temporada — Dorival Júnior tem contrato até dezembro deste ano. Hoje, o elenco conta com quatro volantes: os titulares Thiago Maia e João Gomes, e os reservas Arturo Vidal e Erick Pulgar. A ideia é ter ao menos mais um jogador para a função na próxima temporada.

O volante de 25 anos renovou contrato com a Ponte Preta em agosto passado. Na ocasião, firmou vínculo até dezembro de 2027. O compromisso tem multa rescisória de 30 milhões de euros (R$ 159,79 milhões na cotação atual) para o exterior e R$ 30 milhões para o futebol brasileiro — este valor varia conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O clube de Campinas, no interior de São Paulo, desembolsou R$ 1,2 milhão para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante no início de 2022. A outra metade dos direitos pertence ao Athletic, de Minas Gerais.

Wallisson tem 28 partidas pela Ponte Preta, com cinco gols marcados. O meio-campista soma 1.634 minutos em campo com as cores do time campineiro. Antes disso, ele defendeu o Athletic, de Minas Gerais, na disputa do Estadual.