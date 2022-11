Fiorentina monitora o zagueiro Lucas Beraldo e estuda proposta ao São Paulo

Defensor de 19 anos tem contrato com o Tricolor paulista até 30 de junho de 2026

A Fiorentina, da Itália, tem interesse na contratação de Lucas Beraldo, zagueiro de 19 anos do São Paulo. Ainda não foi apresentada uma proposta para tirá-lo do Morumbi, mas isso pode acontecer durante o mercado da bola, como soube a GOAL.

Tratado como um nome promissor, o defensor é monitorado de perto pelos italianos. O clube avalia a possibilidade de enviar uma oferta logo após a Copa do Mundo disputada no Qatar — o torneio se encerra em 18 de dezembro.

A janela de transferências do futebol europeu, em que pese a paralisação para a disputa da competição de seleções, se inicia em 1º de janeiro. Os italianos têm tempo de sobra até o período exato para a formalização da oferta.

O zagueiro canhoto é visto pela Fiorentina como um nome interessante no futebol italiano, especialmente pelo que apresentou nas divisões de base. Nesta temporada, a primeira como profissional no Morumbi, ele fez quatro partidas pelo time — três do Brasileirão e uma da Copa Sul-Americana —, somando 220 minutos. Ele ainda esteve em campo em sete jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcando um gol na competição.

Beraldo tem contrato longo com o Tricolor paulista, até 30 de junho de 2026. O atleta chegou ao CT de Cotia em 2020, depois de passar pelas divisões de base de União Barbarense e XV de Piracicaba.