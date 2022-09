Final da Sul-Americana 2022: times, data, estádio, horário, premiação e mais da decisão

Com um time brasileiro garantido na decisão, a final da Copa Sul-Americana está se aproximando; confira

A final da Copa Sul-Americana 2022 está se aproximando. Com um time brasileiro garantido na decisão, a Conmebol já começa a definir os preparativos para o confronto, em jogo único, na Argentina.

O primeiro time a garantir vaga na final foi o Independiente del Valle. Na semifinal, o time equatoriano bateu o Melgar por 3 a 0 nas duas partidas da fase, somando seis gols no placar agregado.

Do outro lado da chave está o Atlético-GO e o São Paulo. Na partida de ida da semifinal, o Dragão bateu o Tricolor por 3 a 1. Agora, as duas equipes se enfrentam pelo jogo da volta nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

Abaixo, a GOAL destaca tudo sobre a final da Copa Sul-Americana 2022.

Quando e onde será disputada a final da Sul-Americana de 2022?

A final da Copa Sul-Americana, decidida em jogo único, será realizada em um sábado, 1 de outubro de 2022. A Conmebol, organizadora do torneio, ainda não confirmou o horário da decisão.

A partida, por sua vez, está marcada para acontecer no Estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina. O local, inclusive, foi palco da decisão da competição em 2020, quando o Defensa y Justicia bateu o Independiente del Valle.

Aliás, em um primeiro momento, a grande final estava marcada para acontecer no Estádio Nacional de Brasília. Porém, a Confederação Brasileira pediu a alteração do local, já que o jogo aconteceria um dia antes das eleições presidenciais do Brasil, marcadas para 2 de outubro.

Qual é o valor da premiação para o campeão e para o vice-campeão da Sul-Americana 2022?

Além de uma vaga na Copa Libertadores da América de 2023 e, claro, o troféu da competição, o campeão da Sul-Americana terá um belo retorno financeiro.

O campeão da competição em 2022 receberá cerca de 25,5 milhões de reais, enquanto o vice-campeão fica com 10 milhões de reais.

Onde assistir à final da Sul-Americana 2022?

Como em todos os jogos da competição nesta temporada, a final da competição terá transmissão apenas na Conmebol TV, disponível apenas em algumas operadoras.

Qual o número do canal da Conmebol TV?

Sky

canais 220, 221, 222 e 223 SD; 620, 621, 622 e 623 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 211, 212, 213 e 214 SD: 711, 712, 713 e 714 HD

Como o Independiente del Valle chegou à final

A campanha do Independiente del Valle na Sul-Americana 2022

RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images

Classificado para a Copa Libertadores dessa temporada, o Independiente del Valle não conseguiu avançar para o mata-mata da competição, tendo terminado em terceiro lugar do Grupo D, com oito pontos conquistados.

Dessa forma, o time equatoriano conquistou uma vaga direta ao mata-mata da Sul-Americana. Em seis partidas disputadas, a equipe conquistou cinco vitórias e um empate, com 13 gols marcados e dois sofridos.

Oitavas de final

Independiente del Valle 2 x 1 Lanús - 30 de junho de 2022

Lanús 0 x 0 Independiente del Valle - 7 de julho de 2022

Quartas de final

Deportivo Táchira 0 x 1 Independiente del Valle - 2 de agosto de 2022

Independiente del Valle 4 x 1 Deportivo Táchira - 9 de agosto de 2022

Semifinais