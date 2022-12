FIFA 23 com descontos de até 60% nos consoles e PCs

Versões para PlayStation, Xbox e PC tem descontos em suas versões digitais

FIFA 23, a versão mais recente do game de futebol da EA Sports, está com bons descontos em suas versões para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One e PC. A promoção é válida para as versões digitais, adquiridas nas lojas virtuais.

O jogo conta com um modo dedicado a Copa do Mundo de 2022, que foi adicionado gratuitamente pouco antes do início do mundial, com direito a novos elencos, uniformes e temática da Copa do Qatar.

Os descontos são válidos para as edições de nova e antiga geração até o próximo dia 12 de dezembro (segunda). No caso da versão Ultimate, que vem acompanhada de extras para o modo Ultimate Team, a promoção vai até 22 de dezembro.

PlayStation:

Xbox:

PC: