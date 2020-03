Fifa 20: como a paralisação do futebol muda alguns recursos do game

Os impactos do coronavírus afetam também os E-Sports com o Fifa Ultimate Team sendo o mais afetado

A suspensão de futebol no mundo todo por conta do coronavírus tem causado impactos em todos os aspectos do esporte, inclusive no mundo virtual. No Fifa 20, por exemplo, um dos modos mais jogados pelos gamers foi afetado pela paralsação: o Fifa Ultimate Team.

O Ultimate Team (FUT) é um modo de jogo onde os atletas recebem atualizações de seus status conforme o desempenho deles na vida real, tanto nas ligas nacionais quanto nas competições internacionais, como a Liga dos Campeões e a .

Mas como fica a Seleção da Semana do FUT?

Com as suspensões dos principais campeonatos, todos presentes no game, a EA Sports (desenvolvedora do jogo), decidiu pela suspensão da Seleção da Semana (TOTW, sigla para Team of the Week). Com isso, para substituir este modo, foi criado o Momentos da Seleção da Semana.

O Momentos da TOTW será baseado em atualizações antigas de jogos antigos do Fifa. Cada plantel será reflexo de uma TOTW específica que foi lançada a partir de março em cada ano do produto, conforme divulgou a EA Sports.

Um exemplo dado pela própria desenvolvedora é o de Kyle Walker nesta semana: Walker, na semana 28 no FUT 18, recebeu uma classificação 86, enquanto que na versão atual do FUT recebeu 87, pois ele já recebeu um cartão de 86 nesta temporada.

Devido à suspensão de diversos campeonatos ao redor do mundo, a Seleção da Semana Moments substitui temporariamente #TOTW.



Leia o último artigo Pitch Notes para saber como a Seleção da Semana Moments funciona e que outras mudanças acontecerão: https://t.co/J0dxbH7fO9 pic.twitter.com/OsP8M2K1Ng — EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) March 18, 2020

Haverão mais Jogadores do Mês?

Como o Fifa 20 reflete a realidade e com o futebol paralisado no mundo real, o Jogador do Mês das grandes ligas não estarão presentes mais no Fifa 20 até que o futebol seja retomado.

Os Jogadores do Mês de fevereiro foram atualizados, como Jordan Sancho, do , na

Como os itens da Liga dos Campeões e da Liga Europa serão afetados?

Os itens de Caminho Até a Final da Liga dos Campeões e da Liga Europa continuarão a refletir o futebol do mundo real. Com a suspensão dos torneios, esses itens voltarão a ser atualizados assim que o torneio for retomado.

Itens de Konate, Gomez, Gueye, Marquinhos, Partey e Angelino foram atualizados no dia 13 de março de 2020, com base no progresso de suas respectivas equipes até as quartas de final.

Como ficam as competições oficiais de Fifa 20?

A EA Sports decidiu suspender os eventos da EA SPORTS FIFA 20 Global Series até segunda ordem. A decisão foi tomada para que os eventos não contribuam com a propagação do coronavírus.