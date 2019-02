'Fico' de Deyverson no Palmeiras frustra clube espanhol

A possível transferência do jogador do Palmeiras para o futebol chinês renderia pouco mais de 3 milhões à equipe de Valencia

Torcedores e dirigentes do Levante terminaram o domingo (24) revoltados coma arbitragem, após pênalti polêmico sofrido por Casemiro que garantiu a vitória por 2 a 1 do Real Madrid em jogo válido pela 25ª rodada da Liga Espanhola. O alento, entretanto, parecia vir do Brasil... mas durou pouco tempo.

A notícia envolvendo a possível ida de Deyverson para o futebol chinês animava os dirigentes do time de Valencia, que ainda é dono de 30% de seus direitos econômicos. Depois que o atacante gravou um vídeo confirmando a sua ida, dirigentes espanhóis esfregavam as mãos: teriam direito a cerca de 3,5 milhões de euros do total de 12 mi que o Palmeiras receberia do Shenzhen FC.

¡Alto! Me dicen que la información de que DEYVERSON saldría por 12.000.000 a China es FALSA! El Levante NO ingresará los 3'6 Millones de €.



Todo venía de un vídeo "broma" que hizo Dey para sus amigos donde decía que se iba a China. pic.twitter.com/RkHEgOyAZl — Levante Al Día (@Levante_Al_Dia) 25 de fevereiro de 2019

Tudo isso ruiu abaixo quando Deyverson revelou que o vídeo havia sido uma brincadeira sua com amigos. Se no Brasil as palavras do polêmico atacante, que jurou o seu amor ao Palmeiras nesta segunda-feira (25), foram o que mais repercutiu, na Espanha os holofotes foram para como a brincadeira do jogador deu uma falsa esperança ao seu antigo clube.

