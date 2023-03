Ferroviário x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), pela última rodada da fase de grupos do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Ferroviário e Santa Cruz se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Presidente Vargas, às 19h (de Brasília), pela sétima e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao canal Nosso Futebol, no streaming.

Depois de vencer o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na última rodada do Nordestão, o Santa Cruz busca emplacar a segunda vitória consecutiva. No momento, aparece na quinta posição do Grupo B, com oito pontos, enquanto o Ferroviário está na terceira posição do Grupo A, com 10.

Em oito jogos disputados entre as equipes, são três vitórias para cada lado, além de dois empates. No último confronto, válido pela Série C 2021, Santa Cruz e Ferroviário empataram sem gols.

Prováveis escalações

Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Jadson e Marcus Vinícius; Daniel Pereira, Arthur, Felipe Gedoz e Anderson Ceará; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Ferroviário: Hugo, Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; Lincoln, Roni Lobo, Thalison e Juninho Quixadá; Deysinho (Thiaguinho) e Erick Pulga. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Desfalques

Santa Cruz

Alemão cumprirá suspensão.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?