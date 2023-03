Fenerbahçe x Sevilla ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pelo jogo de volta das oitavas do torneio; veja como acompanhar na internet

Sevilla e Fenerbahçe se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, a equipe espanhola poderá perder por até um gol de diferença para avançar às quartas. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Almería por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla volta as atenções para o mata-mata da Europa League. Vale lembrar que a equipe entrou no torneio após terminar em terceiro na fase de grupos da Champions League, e eliminar o PSV por 3 a 2 na segunda fase da Liga Europa.

Do outro lado, o Fenerbahçe precisa vencer por três gols de diferença para avançar. Caso triunfe por dois gols a decisão será definida na prorrogação. Na primeira fase do torneio, terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos. Foram quatro vitórias e dois empates.

Prováveis escalações

Fenerbahçe: Bayindir; Kadioglu, Aziz, Akaydin, Szalai, Lincoln; Kahveci, Arao, Rossi; Valencia, Batshuayi.

Sevilla: Dmitrovic; Nianzou, Gudelj, Telles; Navas; Fernando, Rakitic, Acuna; Lamela, Gil; Mir.

Desfalques

Sevilla

Sem desfalques confirmados.

Fenerbahçe

Não há desfalques confirmados.

Quando é?