Felipe Melo zagueiro: pontos positivos e negativos da novidade no Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo pensa em utilizar o volante de 36 anos como zagueiro em 2020

Meio-campista ao longo de quase 20 anos de carreira no futebol profissional, Felipe Melo pode dar o passo mais decisivo para migrar de posição e atuar como zagueiro. É uma vontade do técnico do , Vanderlei Luxemburgo, para 2020 e o atleta não se opõe à ideia.

“Jogador de futebol tem a missão de entender que ele deve jogar em outras posições quando necessário. Joguei em outras posições, na frente, atrás, de meia-atacante, inclusive de atacante, já joguei de zagueiro. Me coloco à disposição para poder ajudar”, disse Felipe Melo em entrevista coletiva nesta quinta-feira (09).

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Felipe Melo já jogou até como goleiro quando estava no Galatasaray, protagonizando um momento histórico para o clube turco quando, após a expulsão de Muslera, precisou ir para debaixo das traves e defendeu pênalti. Na linha, contudo, foi mais improvisado como meia até que em 2019 passou a figurar na zaga em algumas ocasiões.

Pontos positivos

O apelido de “pitbull” não esconde: Felipe Melo, apesar de sempre ter mostrado habilidade, é um jogador de combate. E esta característica é o que mais depõe a seu favor imaginando uma vaga na primeira linha defensiva.

Considerando Libertadores, Copa do e Campeonato Brasileiro, Felipe somou mais roubadas de bola (76) do que os zagueiros Luan (55) e Gustavo Gómez (42). O mesmo aconteceu nas recuperações da posse de bola (209).

Em rebatidas, Felipe (87) ficou atrás apenas do lateral Diogo Barbosa (93) e da já citada dupla de zaga (104 de Luan e 186 de Gómez); em interceptações, o volante foi o quarto melhor – abaixo apenas de Luan e dos laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha.

Ou seja, a frieza dos números de 2019 mostram o que muitos podem considerar óbvio: quando consegue entrar limpo na bola Felipe Melo tem consideráveis dotes defensivos que poderiam ser usados em uma posição de zagueiro. Some a isso a necessidade de ter uma alternativa para a posição, após a aposentadoria de Edu Dracena, aliado aos 36 anos de Felipe e a ideia de Luxemburgo ganha ainda mais sentido.

Pontos negativos

Mas isso não quer dizer que não existam riscos. O primeiro deles é o excesso de cartões e faltas; o segundo, o número de vezes que foi driblado: apenas o lateral Marcos Rocha (62) foi mais driblado do que Felipe Melo (45)... é um dado que ajuda também a explicar o terceiro ponto, que é a dificuldade para lidar com jogadas em rapidez quando precisa defender.

As respostas sobre se Felipe Melo irá funcionar ou não como zagueiro do Palmeiras, entretanto, será dada apenas quando o time entrar em campo... e um bom desempenho defensivo desde o ataque também será decisivo. Afinal, ninguém joga sozinho.