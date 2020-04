Felipe Melo provoca Corinthians com Drogba e põe Diniz entre melhores técnicos

Volante do Palmeiras faz elogios à Drogba, “jogador do Corinthians” e exalta trabalho do comandante do São Paulo, que "sabe entender o ser humano"

Felipe Melo talvez esteja em uma fase mais madura dentro de campo. Com Vanderlei Luxemburgo no comando do , o jogador foi recuado para a zaga, para dar uma saída de jogo melhor ao time, e foi cobrado pelo treinador para ser mais disciplinado dentro das quatro linhas, para não levar tantos cartões. Mas apesar disso, fora de campo, Felipe Melo segue o mesmo.

Sempre muito sincero e polêmico, o jogador de 36 anos de idade falou com Rodrigo, capitão da seleção brasileira de futsal, em uma live no Instagram. E apesar de exaltar a rivalidade com o , dizendo que é algo que “não tem igual”, o volante não perdeu a chance de cutucar o rival do Parque São Jorge. Perguntado sobre quem foi o melhor jogador com que já atuou, ele não pensou duas vezes para responder.

“É difícil falar o melhor jogador. Mas eu gosto muito do jogador que jogou no Corinthians, o Drogba”, brincou o camisa 30 do Palmeiras.

Drogba e Felipe jogaram juntos no por duas temporadas, entre 2012 e 2014. Mas a brincadeira do brasileiro se deu por conta da frustrada negociação entre o atacante ex- e o Corinthians, em 2017. O clube chegou a dar como certa a chegada do centroavante, mas o marfinense decidiu jogar no Phoenix Rising, dos , para se tornar co-proprietário da franquia.

Mas Felipe Melo não ficou só nas provocações. Ele também falou sobre a importância de um treinador de futebol ser diferenciado como pessoa e saber lidar com os jogadores, para poder administrar o grupo e o vestiário. Dentre os técnicos citados por Felipe, Fernando Diniz, do , foi um dos exaltados.

“Luxemburgo, Felipão, Dunga, são pessoas com quem trabalhei no e são diferenciadas, sabem entender o ser humano. E [Fernando] Diniz também. Falando do trabalho extra campo, esses caras são diferentes demais, por isso ganham por onde passam”.

Ainda sobre Fernando Diniz, que assumiu o São Paulo no final de 2019, Felipe foi mais além e fez boa projeções para o trabalho do comandante à frente do tricolor paulista.

“O Diniz está começando o trabalho agora, mas para mim vai ser um cara que vai dar muito caldo”, completou.

Além de muitas brincadeiras e polêmicas, que fizeram o jogador cair rapidamente nas graças da torcida, Felipe Melo acumula, em sua quarta temporada no Palmeiras, 143 partidas e 11 gols marcados, além do título do Brasileirão de 2018.