Fàbregas: "Neymar e Mbappé são diferentes e se completam"

Meio-campista espanhol chegou ao Monaco depois de sair do Chelsea

Cesc Fàbregas é a nova estrela a desfilar seu futebol nos gramados franceses. O consagrado meio-campista que jogou no Arsenal, Barcelona e Chelsea, desembarcou em Monaco para ajudar o time do Principado a lutar contra o rebaixamento e reconquistar o bom futebol que marcou a equipe há poucos anos. Agora ele será rival direto da badalada dupla do PSG, Neymar e Mbappé e comentou sobre a qualidade dos dois jogadores.

"São jogadores diferentes e eu gosto como eles se complementam. Ney é um talento natural e o francês é uma potência física. Faz gols, tem fome e bom último passe. É um jogador que pode marcar uma época", falou Cesc.

Fàbregas surgiu no Arsenal em 2003 e fez sua estreia com apenas 16 anos. À época ele se tornou o jogador mais jovem da história dos Gunners a jogar pela equipe profissional. Ele fez parte daquela geração que conquistou a Premier League de maneira invicta, com grandes estrelas como Dennis Bergkamp, Robert Pires, Patrick Vieira e Thierry Henry.

(Foto: Getty Images)

Henry era o técnico do Monaco quando Fàbregas foi contratado pela equipe francesa junto ao Chelsea. Poucos dias depois, entretanto, ele foi demitido do cargo e Leonardo Jardim foi chamado de volta. Cesc comentou sobre o ex-companheiro de equipe e ex-técnico.

"Quando cheguei ao Arsenal ele [Henry] era a grande estrela e ele foi fenomenal comigo. Me chamou para me juntar ao Monaco e eu queria ajudá-lo em seus primeiros passos como treinador. Ele já não está com a gente, mas não me arrependo da minha decisão. Vai ser um grande treinador por sua maneira de trabalhar", comentou Fàbregas.