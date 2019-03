Exclusivo - Neymar não mede elogios ao falar de Mbappé: "Ele é um fenômeno"

Craque brasileiro é o novo embaixador global do DAZN e falou sobre o seu companheiro de PSG

A relação entre Neymar e Mbappé já foi explorada muitas vezes para tentar desestabilizar o brasileiro com acusações de que Neymar teria inveja do crescimento meteórico do jovem francês. Ainda assim, o camisa 10 do PSG e da Seleção demonstra que sua relação com o campeão do mundo é boa e não mediu elogios para falar sobre o camisa 7.

Em entrevista exclusiva ao DAZN, do qual se tornou embaixador global, Neymar comentou sobre a revelação francesa e afirmou que pessoalmente acredita que Mbappé é um fenômeno do futebol.

"Ele é um cara tranquilo, alegre, feliz, brincalhão. Claro que é um menino ainda, vai ter muita experiência para ganhar. Para mim é um fenômeno hoje, e com certeza ele pode ser muito maior do que ele já é hoje e sem dúvidas vai ser um dos maiores nomes do futebol mundial", disse Neymar.

Veja abaixo o trecho da entrevista exclusiva ao DAZN em que ele comenta sobre o craque francês.