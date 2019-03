Exclusivo – Iniesta relembra seu Real Madrid x Barcelona favorito: “difícil escolher um só”

O craque espanhol falou com o DAZN sobre o maior clássico do futebol mundial

Poucos jogadores conhecem tão bem tudo o que envolve um ‘Clásico’ entre Barcelona e Real Madrid quanto Andrés Iniesta. O meio-campista fez história pela equipe catalã e participou de jogos inesquecíveis. Em entrevista exclusiva para o DAZN, o atual jogador do Vissel Kobe, do Japão, listou algumas de suas vitórias preferidas sobre o arquirrival.

Além disso, Iniesta avaliou os momentos de Barcelona e Real Madrid na temporada. Neste sábado (02), os rivais voltam a se enfrentar. Se na última quarta-feira (27) foi o Barça quem levou a melhor na Copa do Rei, o duelo agora é válido pela Liga Espanhola. Confira abaixo o que disse o craque!

Vantagem do Barcelona e opiniões sobre a Liga Espanhola

“Bom, obviamente o Barcelona tem uma vantagem neste momento, mas estamos apenas em fevereiro e você ainda não pode vencer o campeonato. Ainda tem muitos jogos pela frente. Você ainda tem a Champions League, que pode causar algum cansaço. Como sempre, acho que o Campeonato Espanhol vai ser competitivo até o fim, e vamos ver naqueles últimos três meses como as coisas vão terminar”.

Temporada irregular do Real Madrid

“Bom, eles tiveram alguns jogos na primeira metade da temporada em que não conseguiram os pontos que costumam conseguir. É por isso que o Barça foi capaz de construir essa liderança que tem hoje. Mas o Real Madrid ainda está na Champions League. Como sempre, eles são aquele tipo de clube que luta até o fim em todas as competições”.

O ‘Clásico’ favorito

“Bom... depois de tantos ‘Clásicos’ a probabilidade de que algum tenha sido bom é bastante alta, e tivemos vários que foram muito bons, realmente. É difícil escolher um só, nós vencemos por 6 a 2 no Bernabéu, ganhamos dele em casa por 5 a 0 e também por 4 a 0 no Bernabéu. E também tem outras partidas que vencemos, às vezes com um placar menos impressionante, mas que ainda assim foram grandes jogos, dos quais tenho ótimas memórias”.

Vai conseguir acompanhar de tão longe o jogo de sábado?

“O ‘Clásico’ da primeira metade da temporada começou no Japão um pouco depois da meia-noite, então eu consegui assistir a tudo ao vivo. Eu não sei, de cabeça, que horas vai começar o jogo deste fim de semana (por causa da mudança no fuso-horário). Então não é fácil para mim. Sendo honesto, se for às 3h ou 4h da manhã vai ser difícil eu assistir ao jogo.