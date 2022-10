Exclusivo: Gonzalo Higuaín e como o futebol pode se tornar tóxico

Em entrevista à GOAL, o argentino relata sobre as experiências, boas e ruins, das quais se orgulha de ter vivido no esporte

Poucas semanas antes de seu anúncio emocionante de aposentadoria, Gonzalo Higuaín ofereceu seu sorriso a todos no hotel onde o Inter Miami estava hospedado. Ele entrou na sala, café na mão, embrulhado no uniforme rosa da equipe norte-americana antes de se sentar.

"Serão apenas cinco minutos, certo?", diz ele em inglês com um pequeno sorriso. Como alguém poderia assumir tudo o que Higuaín viu e fez em apenas cinco minutos?

Ao iniciar seu caminho para a aposentadoria, Higuaín será lembrado como um dos futebolistas mais prolíficos e complicados de uma geração. Ele será lembrado como um incrível goleador pelo clube e do país, como um dos melhores atacantes puros que o esporte já viu em muito tempo.

Mas ele também será lembrado como talvez a maior vítima da geração de mídia social do futebol. Muitos o lembrarão por suas decepções no maior palco, por suas falhas e por como o mundo foi capaz de observá-lo e criticá-lo em tempo real.

Getty

Ele será lembrado como um jogador que foi humilhado várias vezes sem motivo pelos torcedores de seus clubes e de seus rivais, não importa quantos gols tenha marcado ou quantos troféus tenha conquistado.

Poucas pessoas tiveram seus melhores momentos em luzes tão brilhantes, e poucas viram esses momentos brilhantes tornarem-se tão escuros com o balanço de uma perna.

Então como tem sido para Gonzalo Higuaín, não apenas como jogador, mas como ser humano?

"Quando eu era criança e estava lá fora com uma bola de futebol, comecei a jogá-la por amor ao jogo", diz ele à GOAL. "Eu não o fiz porque queria ser famoso ou algo parecido. Joguei por causa da paixão que tinha pelo esporte e pois sempre tive o sonho de me tornar um jogador profissional, mas, na época, eu realmente não sabia o que vinha com ele."

"Quando você é uma criança, você espera que ao crescer e se tornar um jogador de futebol profissional, você pensa que vai sentir as mesmas coisas, que vai ser muito semelhante à paixão e ao amor que você teve quando criança jogando futebol."

"Mas então você percebe que não é a mesma coisa. O amor pelo esporte não é o mesmo por causa de muitas outras coisas: dinheiro e finanças, gerentes e contratos, todas essas coisas. Sua vida muda completamente, então eu tive que viver isso. Tive muitas grandes experiências, algumas grandes, outras não tão grandes, para chegar a este nível."

Getty/GOAL

Higuaín está ansioso para falar sobre as grandes experiências, mas também disposto a mergulhar nos momentos difíceis. De fato, uma das coisas mais impressionantes sobre ele é a consciência de si mesmo em uma época em que os atletas são treinados para serem tão insulares.

O atacante de 34 anos está bem ciente da reputação que pesa sobre ele até hoje. Embora muitos de seus companheiros de equipe reiterem constantemente o ponto de que não prestam atenção aos jornalistas ou à mídia social, Higuaín está disposto a admitir que sabe o que alguns torcedores de futebol o enxergam como um "sem raça" e que, de fato, isso o incomoda em nível humano.

"Tive uma vida que não tem sido muito normal", diz ele, "e quando as pessoas falam de mim sem me conhecer, me insultam, me desrespeitam sem saber quem eu sou, o difícil é que não sou capaz de reagir. Eles o insultam quando você não pode reagir e o ofendem ou desrespeitam a você ou a sua família. É difícil."

"Eles são pessoas que não me compreendem e não me conhecem e pensam que, por você ganhar dinheiro, eles têm o direito de insultar você. E a única coisa é: se você quiser me julgar ou me criticar, então você tem que estar disposto a me deixar fazer algo."

"Estou cansado de não poder reagir e ter que lidar com este desrespeito, especialmente quando estou com minha família. E isso é algo que eu quero parar: engolir essa merda. Estou recuando e não aceitando mais nenhum abuso."

"Esta crítica e desrespeito, você não é capaz de reagir e isso é algo que a maioria das pessoas não entende, como é difícil". Higuaín está bem ciente de que há alguns que nunca o perdoarão por suas falhas nas finais, e isso é bom. Os erros cruciais da Argentina na Copa do Mundo e na Copa América: esses momentos são parte de sua história, diz ele.

Mas essas situações não são a história toda. Há histórias sobre gols, 364 para ser exato, o que o coloca lá em cima com o melhor para ter feito isso. Há histórias sobre troféus, muitos deles, em La Liga e Serie A. Há também os prêmios Golden Boots e Team of the Season, pois Higuaín teve o prazer de brilhar ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Esses momentos, diz ele, são aqueles dos quais ele mais se lembra. Não há arrependimento nele. Falhas são falhas, resultados são resultados, mas realizações são também conquistas, e Higuaín está disposto a colocá-las contra as de qualquer outra pessoa.

Getty Images

"Marquei mais de 350 gols", começa ele, "e as pessoas, não realmente todos, porque agora nas mídias sociais todos têm voz e parece que são todos, na rua ou em campo, nunca fazem nenhum daqueles comentários que você vê nas mídias sociais".

"Nesses momentos eu sofro, mas talvez sem esses momentos ruins eu não teria desfrutado de parte do sucesso que tive depois. Às vezes você marca três gols e perde o quarto e é isso que eles lembram, mas estou mais do que orgulhoso e feliz pelo sucesso que tive".

"Dos maus momentos você aprende, você amadurece, você cresce e eu pessoalmente não me arrependo de nada, e se eu tive aquelas situações em que eu perdi é porque eu estava em condições de disputar aquelas finais. Às vezes você perde. Perdi muitas finais, Copa América e Copa do Mundo, e tive a má sorte de ser aquele que perdeu um gol importante. Foram tempos difíceis, mas depois disso, um ano depois, fui vendido por 90 milhões de euros (cerca de R$ 459,18 milhões) à Juventus como o argentino mais caro da história. É quando você tem que se lembrar que nada pode distraí-lo de seu objetivo."

Ao se aproximar da aposentadoria, Higuaín está pronto para se afastar do jogo como uma lenda legítima. O que quer que você diga sobre seus altos e baixos, você não pode negar seu lugar na história, tendo vivido tantos momentos importantes para alguns dos maiores clubes do mundo.

"EL PIPITA" E A SELEÇÃO ARGENTINA

A carreira de Higuaín foi, no mínimo, tumultuada. No Real Madrid, ele era frequentemente o bode expiatório, apesar de ter marcado 121 gols em 264 jogos. Napoli o abraçou por alguns anos antes de sua grande mudança para Juve, transformando-o de herói em vilão aos olhos de uma cidade que coloca suas estrelas acima da maioria. Seu tempo na Juve acabou por ser marcado, apesar de 55 gols em suas duas primeiras temporadas, e os empréstimos no AC Milan e Chelsea nunca o destacaram totalmente.

Nesse contexto, Higuaín é um jogador respeitado por muitos, mas, talvez, amado por nenhum. Mesmo na Argentina, ele é o jogador que, frequentemente, é culpado pelo fracasso da seleção nacional em capturar qualquer troféu importante durante a Era Messi antes que o astro do PSG ajudasse a levar a equipe, sem Higuaín, à vitória na Copa América 2021.

Alguns esperariam que isso perturbasse Higuaín, tendo que ver seus companheiros de longa data finalmente romperem sem ele, mas o atacante diz ter visto a Argentina levantar aquele troféu com orgulho, não com ciúmes.

"Eu acho que é mais o destino", diz ele. "Você pode ganhar ou pode perder e, para nós, tivemos a sorte de poder jogar em três finais e, infelizmente, as perdemos. Quando deixei a seleção nacional, eles fizeram esta final na Copa América e eu fiquei muito feliz. A equipe médica, os jogadores, Messi, Di María, Otamendi, Agüero, eles são meus amigos. Fiquei muito feliz por eles terem conseguido. Eu não sinto vergonha alguma."

SE SENTIR UMA ESTRELA

Higuaín teve uma carreira diferente, digamos, de seu irmão Federico. O mais velho Higuaín nunca chegou ao topo de seu irmão mais novo, mas ele é uma figura popular em Columbus, nos Estados Unidos, onde construiu um legado tanto com o clube quanto com a comunidade.

El Pipita admite que nunca poderia fazer isso. Não se enquadrava em seus planos de carreira ou em seu caminho. Ele queria se mover, tentar coisas diferentes, desafiar a si mesmo. Naquela época, ele estava sempre mais preocupado em se empurrar, não necessariamente se tornar um herói local.

Mesmo assim, ele olha para trás com carinho. Ele diz que seu tempo em Madri, Napoli e Turim o mudou, e que ele tem lembranças eternas de cada clube. Ele se lembra dos fãs em Napoli aplaudindo seu nome naquele famoso canto: 'GON-ZA-LO HI-GUA-IN!

Getty Images

"São momentos que são impossíveis de esquecer", diz ele. "É um dos mais belos sentimentos que você pode ter como jogador e sentir um estádio cheio de pessoas gritando seu nome após um gol, com essa energia, me dá arrepios para pensar nisso hoje".

"Mas o oposto também pode acontecer. Nem tudo é bonito no futebol. Um dia, 60.000 pessoas estão gritando seu nome. Uma quinzena depois, eles podem insultar você. As coisas mudam rapidamente no futebol. Muito rapidamente."

"Então, com o tempo, tentei aprender que os elogios não me elevam muito e as críticas não me deprimem muito. Eu tento encontrar um equilíbrio. Mas sem dúvida, são alguns dos momentos mais belos que vivi e convivi no futebol."

"Quando chamam seu nome, todas essas pessoas, você se sente como uma estrela. Esses são momentos que você sempre vai lembrar."

MLS: NOVA VIDA E UM REENCONTRO

Higuaín encontrou uma nova vida em Miami, e ele credita a Liga MLS por ajudá-lo a redescobrir seu amor pelo futebol.

E não foi por falta de críticas ao longo de seu tempo com o clube. Em seu momento na MLS, Higuaín viu seu impacto diminuir ao ponto de ser relegado ao banco, um super reserva com um contrato multimilionário que parecia pronto para terminar sua carreira com um lamento.

Mas depois tudo mudou. Higuaín de repente se transformou novamente naquele jogador que costumava vagar pela linha de frente de Madri, Napoli ou Juve. Ele voltou o relógio de uma forma que o tornou uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras na MLS.

Enquanto corria a cântaros de 14 gols em 15 jogos, Higuaín teve a oportunidade de escrever seu próprio livro de histórias que terminou nas finais da MLS. Em algum momento do caminho, o argentino se encontrou novamente e redescobriu seu amor pelo futebol. Isso explica por que essas lágrimas brotaram tão forte em sua aposentadoria, por que a despedida o separa daquela reunião com a bola. Então, o que vem a seguir para Higuaín? Ele não tem certeza absoluta, mas sabe que seja o que for, ele estará longe, longe do futebol.

"Esta liga neste país me fez aprender e perceber como posso aproveitar tudo o que antes não conseguia", diz ele. "Eu amo minha filha e minha esposa. Minha vida gira em torno delas. Elas são as que estão comigo através do grosso e do fino".

O QUE ACONTECERÁ COM "PIPITA" HIGUAÍN?

"Quanto a outras atividades, eu gostaria de talvez explorar a culinária ou talvez tocar violão, aprender inglês. Mas não tenho intenção de permanecer no futebol, pelo menos não logo. É um mundo que está se tornando cada vez mais tóxico a cada dia e eu não me vejo no futebol uma vez que eu paro de jogar. Eu quero estar longe do esporte."

"Sim, vou continuar assistindo futebol, mas com o que sei que eu vivi no esporte, e você pode tentar imaginar, mas eu sou o único que pode realmente saber o que é uma carreira como a minha. Acho que o futebol é apenas um mundo onde eu não pertenço tanto quanto eu pensava inicialmente. Quero abrir minha mente depois do futebol e aproveitar minha família e minha vida".

Pouco depois dessa reflexão, a entrevista é concluída e Higuaín, mais uma vez sorridente, está pronto para seguir em frente. Ele fica um tempo conversando, brincando e rindo, antes de sair com sua equipe.

Antes da aposentadoria se tornar uma realidade, ele tem mais uma chance nas eliminatórias e então sua carreira chegará oficialmente ao fim. E, em geral, a percepção dele provavelmente não vai mudar muito.

Higuaín não terá mais chances de marcar gols, ganhar troféus ou, o que é mais importante, forjar seu legado. Ele não terá outra chance de jogar em uma Copa do Mundo sob a mais brilhante das luzes. Ele nunca será capaz de expiar os erros que muitos ainda o associarão a todos estes anos mais tarde.

Inter Miami CF

Mas, aos seus olhos, seu legado está seguro. Todos estes anos depois de ter chutado a bola pela primeira vez e se apaixonado, Higuaín, talvez improvavelmente, ainda está apaixonado pelo jogo, tendo conseguido mais do que jamais poderia ter imaginado pelo caminho.

"Estou orgulhoso do que alcancei", diz ele. "Já joguei pelos melhores clubes do mundo. Joguei pela equipe nacional durante nove anos. Participei da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões e alcancei todos os objetivos que me propus em minha carreira. Ganhar ou perder é uma consequência, o mais importante é a viagem, e isso é algo que as pessoas nunca me tirarão. Tive uma carreira maravilhosa".