Ex-Inter e Roma é afastado de time da Bélgica por fumar no banco de reservas

Radja Nainggolan cometeu diversos atos de indisciplina nos últimos dias e foi suspenso pelo Royal Antwerp

O jogador belga de 34 anos tem sido destaque de muitas manchetes indesejadas em sua terra natal nesta temporada. Já que foi recentemente preso por dirigir com a carteira de habilitação vencida, Nainggolan foi flagrado usando um cigarro eletrônico antes da derrota do Antwerp por 3 a 0 para o Standard de Liège no último domingo.

O Royal Antwerp emitiu um comunicado no site oficial do clube: “O Royal Antwerp conversou hoje com Radja Nainggolan sobre seu rendimento geral e como certos comportamentos refletem no clube e no grupo de jogadores. A equipe decidiu expulsar Radja do time principal por tempo indeterminado. Acordos claros também foram feitos sobre o que nosso clube faz e não espera de seu jogador. Nem atleta nem clube vão comentar mais sobre isso”.

Nainggolan respondeu à proibição postando no Instagram: “O clube tomou uma decisão que só posso aceitar, embora ache que possa ser um pouco severa demais para mim. Mas vou tentar contribuir de uma forma ou de outra.”

Getty

O volante, que nunca se esquivou de sua reputação de 'bad boy', disse anteriormente à France Football sobre suas aventuras fora do campo: “Posso beber e fumar um cigarro com serenidade. Até um jogador de futebol pode fumar, mesmo que não tenha um trabalho normal".