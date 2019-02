Ex-Grêmio, Douglas chega ao Avaí para assinar contrato

Meia passará por uma série de exames e um período de testes antes de assinar contrato

O meia Douglas chegou na tarde desta quinta-feira (7) à Ressacada e está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Avaí. Aos 36 anos, o jogador assará por uma série de exames e um período de testes antes de asinar contrato.

Sem clube desde o início do ano, quando terminou seu vínculo com o Grêmio, Douglas deverá asinar contrato com o Avaí até o fim do ano. Nos últimos dois anos, o jogador sofreu com lesões graves no joelho.

OLHA QUEM CHEGOU NA RESSACADA!



O meia @10doga seguirá em avaliações.



Fotos: Leandro Boeira/Avaí F.C. pic.twitter.com/8tOoNBMGTC — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 7 de fevereiro de 2019

Revelado pelo rival Criciúma, Douglas também ganhou destaque vestindo a camisa do Corinthians no Brasil.