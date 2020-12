Ex-companheiro sonha com Messi no Napoli: "Seria como um filme"

O futuro do Argentino ainda está em dúvida e uma mudança para o time em que Maradona fez história seria algo chocante

Desde o falecimento de Diego Maradona, Leo Messi já prestou diversas homenagens ao ídolo argentino, como quando usou a camisa do Newell's Old Boys durante um jogo do Barcelona. Maradona atuou no Newell's, mas foi no que o Pibe brilhou. E um ex-companheiro de o atual camisa 10 da quer ver o Pulga defendendo o time italiano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O futuro de Messi ainda está indefinido. A partir de janeiro, o craque já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, embora os candidatos a presidente do afirmem que tem projetos para manter o argentino no Camp Nou. e parecem ser os prováveis destinos do argentino, mas Kevin-Prince Boateng gostaria de vê-lo com a camisa do Napoli.

Mais times

"O contrato de Messi com o Barcelona vai se encerrar, o quão incrível seria se ele ligasse para o Napoli e falasse: 'Estou indo'?", disse Boateng à ESPN . O ganês hoje defende o Monza, time da segunda divisão italiana que contratou Mario Balotelli recentemente.

Eternizado com a camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina, Messi não usaria este número caso se transferisse para o Napoli. O time italiano aposentou o número após a brilhante passagem de Maradona pelo clube e até este detalhe foi lembrado por Boateng.

"Eles [Napoli] não usam mais o número 10, mas eu adoraria vê-lo honrando a 10 de Maradona e vê-lo jogar por um ou dois anos em Napoles, sem pensar na questão financeira nem nada, apenas com o coração".

"Seria como um filme", continua Boateng. "Ele teria que ir treinar de helicóptero, se não as pessoas iriam esmagá-lo de tão felizes que ficariam. Mas só essa história: 'Em memória de Maradona, vou jogar em Napoles', que história seria para o mundo, não apenas para o futebol, mas para o mundo!".

Em fevereiro de 2020, Messi atuou pela primeira vez na carreira no Estádio San Paolo, renomeado recentemente para Estádio Diego Armando Maradona. Como adversário do Napoli, foi recebido com gritos de "Diego" pela torcida napolitana e até mesmo o próprio Maradona provou o compatriota.

Enquanto Messi segue no Barcelona, ele tem a difícil missão de recolocar o time catalão na briga pelo título espanhol. Após 10 jogos (dois a menos do que a maioria dos clubes), o Barça somou apenas 14 pontos e amarga a nona colocação, 12 pontos atrás do líder (que também tem 10 pontos).

Na Liga dos Campeões, o blaugrana ficou em segundo no grupo e independente do adversário, será um confronto difícil. de Munique, , , , Manchester City ou PSG são os possíveis adversários do Barça nas oitavas de final. O sorteio do mata-mata da competição europeia acontece na segunda-feira, 11.