Não é só Balotelli: por que você deve prestar atenção no Monza

O time conta com estrelas e um projeto ambicioso para alcançar, pela primeira vez, a Serie A italiana

No mínimo, o Monza já conseguiu fazer o barulho que queria. Equipe da segunda divisão italiana, recém-promovida após ficar 19 anos fora da das duas divisões principais do futebol do país, conta com um elenco de peso e vem apostando alto para tentar chegar pela primeira vez à Série A.

Para deixar claro seu poderio financeiro, o clube anunciou, nesta xx-feira, um nome de impacto: Mario Balotelli, que dispensa apresentações, com apenas 30 anos, escolheu atuar pelo time na Serie B, mesmo tendo outras opções.

Normal para um Monza que tem estrelas até nas tribunas: o dono da equipe é ninguém menos que o poderosíssimo Silvio Berlusconi. Ex-primeiro ministro da e gestor do na última era gloriosa dos Rossoneri, Berlusconi está acostumado a sonhar grande e vem apostando alto em seu novo "brinquedo".

Recentemente, inclusive, chegou a afirmar, em entrevista, que queria levar Balotelli, Ibrahimovic e Kaká (já aposentado) para atuarem na Serie B em 2020-21. Polêmico, está acostumado a conquistar títulos e conta com a ajuda de Adriano Galliani, outro nome forte do Milan por quase 30 anos.

Assim, tendo montade um Monza consagrado, digamos, Berlusconi não vem poupando dinheiro nas contratações. Nomes como Balotelli, Kevin-Prince Boateng, José Machín e até o jovem Carlos Augusto, ex-Corinthians, foram alguns dos reforços contratados para essa temporada, com um custo muito maior do que outros times da mesma divisão estão acostumados a pagar.

Balotelli anunciado pelo Monza. Chega com a missão de ajudar o time de Berlusconi e Galliani, que teve um começo irregular, em sua luta para chegar à https://t.co/ojUFPr74Su — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 7, 2020

Com dinheiro para gastar, carta branca para trazer quem quiser e um pedigree de gente acostumada a fazer barulho, o Monza promete. Mesmo no caso do projeto não dar tão certo, certamente será uma atração especial das divisões inferiores, pelos jogadores que tem e por quem os comanda.

Atualmente na nona colocação da Serie B, com 14 pontos em dez jogos, não está perto dos líderes, mesmo após todo esse investimento. Na , também caiu diante do , vice-líder da segundona. Mesmo assim, vale ficar de olho no pequeno time da Lombardia. Seja para secar ou para torcer, Silvio Berlusconi, como sempre, aprecia a atenção.