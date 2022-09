Estrela Vermelha x Monaco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa; veja como acompanhar na internet

Querendo um bom resultado para começar bem na Europa League, Estrela Vermelha e Monaco se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), Rajko Mitic Stadium, na Sérvia. A partida de estreia das equipes do Grupo H terá transmissão ao vivo do Star+, pela plataforma de streaming.

Vice-líder invicto no Campeonato Sérvio com 20 pontos, o Estrela Vermelha foi campeão na temporada passada, o que permitiu disputar a Liga Europa, após playoff da Champions.

Para o confronto, o treinador Milos Milojevic ainda não vai poder contar com o experiente Radonvan Pankov, que segue lesionado. A tendência, inclusive, é que ele repita a equipe que começo no empate contra o Partizan.

Enquanto isso, o Monaco é apenas o 10º colocado da Ligue 1 após seis jogos disputados. A equipe, que terminou a temporada passada em terceira lugar no Francês, que o permitiu disputar uma vaga na Liga dos Campeões, tem apenas oito pontos conquistados na atual temporada, após duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Além dos dois desfalques certos - que ficam por conta dos lesionados Kevin Volland e Myron Boadu -, deve ter outras mudanças na equipe titular, que não vem agradando muito o técnico Lucien Favre.

Escalações:

Escalação do provável ESTRELA VERMELHA: Borjan; Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic; Sanogo, Kanga; Bukari, Ivanic, Katai; Pesic.

Escalação do provável MONACO: Nubel; Disasi, Maripan, Sarr; Vanderson, Lucas, Fofana, Jakobs; Minamino, Martins; Ben Yedder.

Desfalques

Estrela Vermelha

O experiente defensor Radonvan Pankov segue sendo desfalque para o Estrelha Vermelha por conta de uma lesão.

Monaco

Kevin Volland e Myron Boadu, ambos com lesão no pé, não viajaram com a delegação do Monaco para a Sérvia, e são desfalques certos.

Quando é?

Getty Images

• Data: 8 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Rajko Mitic Stadium – Belgrado, Sérvia

• Arbitragem: Harm Osmers (árbitro, ALE), Robert Kempter e Dominik Schaal (assistentes, ALE), Robert Schröder (Quarto árbitro, ALE) e Sören Storks (VAR, ALE)