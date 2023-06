Estônia x Bélgica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Euro 2024

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (20), pela quarta rodada do Grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

Estônia e Bélgica se enfrentam na tarde desta terça-feira (20), a partir das 15h45 (de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn, pela quarta rodada do Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 5, na TV fechada.

Na vice-liderança do Grupo F, com quatro pontos, a Bélgica estreou nas Eliminatórias da Euro com uma vitória sobre a Suécia por 3 a 0, com hat-trick de Lukaku. No entanto, na última rodada, a equipe empatou com a Áustria por 1 a 1.

Do outro lado, a Estônia está em busca de sua primeira vitória nas Eliminatórias. No primeiro jogo, sofreu uma derrota por 2 a 1 contra a Áustria e, posteriormente, empatou com o Azerbaijão em 1 a 1.

Prováveis escalações

Estônia: Hein; Peetson, Mets, Kuusk; Lukka, Miller, Kait, Vassiljev, Sinyavskiy; Anier, Sappinen.

Bélgica: Courtois; Faes, Bornauw, Theate; Castagne, Vranckx, Tielemans, Vanaken, Carrasco; Openda, Lukaku.

Desfalques

Estônia

Sem desfalques confirmados.

Bélgica

Não há desfalques confirmados.

Quando é?