"Este Liverpool é melhor que Barcelona, Real Madrid e Juventus" - McManaman

Jogador inglês atuou nos Reds e no Real Madrid e conquistou duas Champions Leagues com a equipe espanhola

O ex-jogador Steve McManaman entende que a Premier League está em um nível mais avançado que LaLiga e defende a ideia de que o é melhor que os outros tradicionais gigantes europeus. Em entrevista ao DAZN, o inglês falou que para jogar no melhot time do mundo hoje em dia não é preciso ir à .

"A Premier League está na frente de LaLiga? Sim, no momento, sim. Quando você está jogando bem na , há times da Espanha que te querem. Mas agora temos sorte porque os melhores clubes estão na Inglaterra. Agora, o Liverpool é mais forte que o Barça, ou , mas você precisa de um pouco de sorte quando joga a . Em fevereiro e março, os times da Espanha também estarão mais fortes, mas agora, Liverpool e são os melhores times da Europa", declarou McManaman.

O ex-atleta inglês jogou durante nove anos nos Reds, depois se mudou para o Real Madrid, onde conquistou duas Champions League, e terminou a carreira no Manchester City, em 2005.

O jogo que classificou o Liverpool à final da Champions League, a goleada por 4 a 0 sobre o , no Anfield, é destacado como uma das partidas mais memoráveis da história dos Reds.

"Houve jogos fantásticos. Quando você perde por 3 a 0 no Campo Nou e você joga no Anfield sem Salah e sem Firmino e você ganha por 4 a 0, é uma amosfera incrível e louca. Eu acho que essa foi uma das maiores noites da história do Liverpool e o clube tem muita história, mas aquele duelo contra o Barcelona foi muito especial", falou McManaman.