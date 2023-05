Estados Unidos x Nova Zelândia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final do Mundial sub-20

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), pelo mata-mata da Copa do Mundo sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Estados Unidos e Nova Zelândia se enfrentam na tarde desta terça-feira (30), a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelas oitavas de final do Mundial sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Após conquistarem a classificação no mata-mata da Copa do Mundo sub-20 como líderes do Grupo B, com nove pontos, os Estados Unidos têm como objetivo manter sua campanha de 100% de aproveitamento no torneio. Até o momento, eles venceram o Equador por 1 a 0, Fiji por 3 a 0 e a Eslováquia por 2 a 0, sendo a única equipe que ainda não sofreu nenhum gol ao longo da competição.

Já a Nova Zelândia encerrou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, com quatro pontos. A seleção venceu a Guatemala por 1 a 0 na rodada de estreia, empatou com o Uzbequistão por 2 a 2 e perdeu para a Argentina por 5 a 0.

Prováveis escalações

Estados Unidos sub-20: Gaga Slonina; Michael Halliday, Joshua Wynder, Craig, Justin Che, Caleb Wiley, Edelman, Diego Luna, Owen Wolff, Obed Vargas e Cade Cowell.

Nova Zelândia sub-20: Sims, Linder, Surman, Raj; Jarvie, Conchie, Manuel, Supyk; Garbett, Colloty e Kanunaratne.

Desfalques

EUA

Não há desfalques confirmados.

Nova Zelândia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 30 de maio de 2023

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Malvinas Argentinas - Mendoza, ARG