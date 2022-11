Espanha x Japão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Seleções disputam amistoso preparatório para a Copa do Mundo feminina de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo feminina2023, Espanha e Japão entram em campo nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), em Sevilla. A partida terá transmissão ao vivo SporTV2, na TV fechada.

Embalada com a vitória sobre os EUA por 2 a 0 na última semana, a Espanha vem de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. As espanholas estreiam no Mundial feminino diante do Costa Rica, no dia 21 de julho de 2023. Japão e a seleção Zambiana completam o grupo.

Do outro lado, o Japão chega com uma série de nove vitórias e quatro empates nos últimos 13 jogos, e estreia na Copa do Mundo feminina, no próximo dia 22, contra a seleção Zambiana.

Prováveis escalações

Escalação do provável ESPANHA: María Rodríguez; Oihane Hernández, Laia Codina, R. Gálvez, Ivana, Olga; M. López, Maite Oroz, C. Zornoza; Alba Redondo, Esther Gonzalez.

Escalação do provável JAPÃO: Yamashita; Takahashi, Kumagai, Minami; Shimizu, Sugita, Hayashi, Endo; Fujino, Ueki, Miyazawa.

Desfalques

Espanha

Sem desfalques confirmados.

Japão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 15 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Olímpico de La Cartuja – Sevilla, ESP