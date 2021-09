Espanha corre risco real de ficar fora da Copa do Mundo após 38 anos

A seleção espanhola disputou 15 dos 21 mundiais na história; última vez em que não se classificou foi em 1974, na Copa da Alemanha

A Espanha é uma das poucas seleções do mundo que conseguiu vencer uma Copa do Mundo e é um dos países que mais vezes disputou o grande evento do futebol.

Agora ela está imersa na fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2022 do Catar e pode ser forçada a jogar a repescagem para alcançar a passagem para o torneio.

Quando foi a última vez que a Espanha não se classificou ao mundial?

A Seleção Espanhola já participou de quinze Copas do Mundo, não participando de seis edições do evento, e no Catar 2022 busca o que seria a décima sexta em que disputará o título. Não ficou de fora do torneio desde a edição de 1974 da Alemanha e, além dessa época, só não se classificou para a Suíça 1954, Suécia 1958 e México 1970. Desta forma, a seleção espanhola está há 38 anos sem perder a nomeação e disputou as últimas 11 Copas do Mundo consecutivas.

Além disso, a Espanha não jogou o torneio na França, de 1938, porque desistiu da fase de qualificação, pois o país estava no meio da Guerra Civil, enquanto no Uruguai, em 1930, não pôde atuar devido a problemas econômicos.

Competição Resultado Posição PJ PG PE PP GF GC Uruguai 1930 Não participou Itália 1934 Quartas de final 5.ª 3 1 1 1 4 3 França 1938 Se retirou Brasil 1950 Quarto lugar 4.ª 6 3 1 2 10 12 Suiça 1954 Não se classificou Suécia 1958 Não Participou Chile 1962 Primeira fase 12.ª 3 1 0 2 2 3 Inglaterra 1966 Primeira fase 10.ª 3 1 0 2 4 5 México 1970 Não se classificou Alemanha 1974 Não se classificou Argentina 1978 Primeira fase 10.ª 3 1 1 1 2 2 Espanha 1982 Segunda fase 12.ª 5 1 2 2 4 5 México 1986 Quartas de final 7.ª 5 3 1 1 11 4 Itália 1990 Oitavas de final 10.ª 4 2 1 1 6 4 Estados Unidos 1994 Quartas de final 8.ª 5 2 2 1 10 6 França 1998 Primeira fase 17.ª 3 1 1 1 8 4 Coreia e Japão 2002 Quartas de final 5.ª 5 3 2 0 10 5 Alemanha 2006 Oitavas de final 9.ª 4 3 0 1 9 4 África do Sul 2010 Campeão 1.ª 7 6 0 1 8 2 Brasil 2014 Primeira fase 23.ª 3 1 0 2 4 7 Russia 2018 Oitavas de final 10.ª 4 1 3 0 7 6

Quantos mundiais a Espanha ganhou e quais são seus melhores resultados

PARTIDAS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS A FAVOR GOLS CONTRA 63 30 15 18 99 72

A Espanha só conseguiu ser campeã mundial em uma ocasião: na África do Sul 2010, sendo também sua melhor posição após a quarta colocação alcançada no Brasil, em 1950. A seleção espanhola não ultrapassou as primeiras fases em seis Copas do Mundo, como a do Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, Espanha 1982, França 1998 e Brasil 2014.

A seleção conseguiu ficar pelo menos quatro vezes entre as 8 melhores do mundo e foi eliminada nas quartas de final na Itália 1934, México 1986, Estados Unidos 1994 e Coréia e Japão 2002, enquanto chegou às oitavas de final três vezes: Itália 1990, Alemanha 2006 e Rússia 2018.