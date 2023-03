Escócia x Espanha ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo nesta terça-feira (28), pela segunda rodada do Grupo A; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança do Grupo A, a Espanha visita a Escócia na tarde desta terça-feira (28), a partir das 15h45 (de Brasília), em Glasglow, pela segunda rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de estrear com vitória sobre a Noruega por 3 a 0, a Espanha busca emplacar o segundo triunfo consecutivo nas Eliminatórias, assim como a Escócia, que bateu o Chipre também por 3 a 0. Quem vencer assumir a ponta do grupo.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, a Espanha registra seis vitórias, contra apenas três da Escócia, além de quatro empates. No último encontro, válido pela fase de grupos da Euro de 2012, a Fúria venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Espanha: Arrizabalaga; Carvajal, Fernandez, Laporte, Balde; Merino, Rodri, Ruiz; Olmo, Morata, Gavi.

Escócia: Gunn; Hanley, Porteous, Tierney; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes.

Desfalques

Escócia

Che Adams e Anthony Ralston estão machucados.

Espanha

Sem desfalques confirmados.

Classificação das Eliminatórias da Euro 2024 - Grupo A

POS. TIME P V E D SG 1º Escócia 3 1 0 0 3 2º Espanha 3 1 0 0 3 3º Geórgia 0 0 0 0 0 4º Chipre 0 0 0 1 -3 5º Holanda 0 0 0 1 -3

