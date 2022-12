Enzo Fernandez é do Chelsea? Os detalhes da negociação

Argentino fez ótima campanha na Copa do Mundo de 2022, ajudando equipe na conquista do tricampeonato Mundial; meia foi eleito "melhor jovem da edição"

Após algumas suposições de qual deveria ser a próxima equipe de Enzo Fernández, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que o atleta decidiu por deixar o Benfica e assinar com o Chelsea, da Inglaterra. O Blues de Londres já havia confirmado interesse no meio-campista, e agora "os clubes estão em conversas diretas para realizar o negócio", afirmou Romano.

O Chelsea já havia oferecido 106 milhões de euros (R$ 599,18 milhões) pelo atleta. Segundo publicou o portal DAZN, o presidente do Benfica, Rui Costa, teria confirmado que a equipe "iria liberar o jogador em janeiro caso a proposta atingisse a cláusula de rescisão (de 120 milhões de euros/678,31 milhões de reais)", porém, na última quinta-feira (29), o clube negou as afirmações do jornal e reiterou a intenção de ficar com Enzo Fernández.

Outras grandes equipes, como Manchester United e Liverpool, também foram ligadas ao atleta, mas não fizeram propostas até o momento. O técnico do Benfica, Roger Schmidt, foi questionado sobre a situação do meia, mas confirmou aos repórteres que quem deve tomar a decisão é o próprio jogador: "Posso dar conselhos e recomendações. Mas sempre respeitei as decisões dos jogadores, porque eles só têm uma carreira."

Enzo Fernández chegou há poucos meses ao Benfica após boas atuações no River Plate. Depois da paralisação da temporada para a Copa do Mundo, o jogador alavancou ainda mais a curta carreira sendo selecionado como o melhor jovem do torneio, ajudando a Argentina na conquista do título e mostrando segurança na posição.