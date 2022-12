Benfica admite vender Enzo Fernández - mas vai sair caro

O argentino realizou boa campanha na Copa do Mundo, que lhe gerou, inclusive, o troféu de melhor jovem da edição

Após ótima campanha ao longo da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, o melhor jogador jovem do torneio, Enzo Fernández, pode estar de saída do Benfica na próxima janela de transferências. Sua grande campanha chamou atenção de grandes clubes da Europa, incluindo os ingleses Manchester United, Liverpool e Chelsea.

O Blues de Londres, inclusive, parece ser a equipe com maior proximidade do meia argentino. A equipe teria disponibilidade de oferecer cerca de 106 milhões de euros (R$ 588,17 milhões) pelo jogador, segundo boatos, e o presidente do Benfica, Rui Costa, afirma que o valor deverá ser de fato mais do que isso.

“Não queremos abrir mão de Enzo Fernández em janeiro, mas estamos dispostos a liberar o garoto em caso de uma oferta de 120 milhões de euros (R$ 665,85 milhões)”, disse Rui Costa, em entrevista ao portal DAZN. O atleta chegou recentemente ao Benfica após transferência do River Plate, e o meia Jorginho do Blues poderia ser um dos meios de ajuda na negociação.

Getty

O atleta ítalo-brasileiro, no entanto, seria transferido para outro clube. O Newcastle é uma das equipes que revelou interesse no jogador do Chelsea, e o valor da negociação poderia auxiliar na compra de Enzo Fernández na janela de transferências de janeiro.