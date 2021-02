Entenda porque o Santos preferiu Ariel Holan a Tiago Nunes

Peixe teve sinal verde do ex-treinador do Corinthians, mas não avançou por rejeição interna; argentino é caso antigo

O Santos espera assegurar, até a próxima quinta-feira (25), a sua vaga na Libertadores da América de 2021 e pretende já ter anunciado Ariel Holan como o seu comandante para o restante do ano. O argentino, caso antigo do Peixe, está muito próximo de ser oficializado depois de uma reviravolta nas tratativas entre clube e nomes brasileiros, principalmente Tiago Nunes.

Ex-técnico do Corinthians, Nunes foi o primeiro nome de consenso entre a diretoria e o departamento de futebol, sinalizando positivamente nos primeiros contatos do Santos. Depois da troca de valores desejados por ambos os lados, porém, a conversa acabou esfriando por parte do time da Baixada Santista.

Internamente, conselheiros e membros do Comitê de Gestão desaprovaram Nunes por supostos problemas de relacionamento com o elenco do Corinthians em 2020. Foram citadas matérias jornalísticas para embasar esse pensamento, com algumas entrevistas de Nunes reclamando da falta de reforços.

Tornou-se consenso, então, que ele não conseguiria lidar com a situação atual do Santos, dono de poderio financeiro menor que o do rival e, até segunda ordem, impedido de registrar novos jogadores. A capacidade de unir o grupo de atletas demonstrada por Cuca tornou-se um ponto fundamental na busca por um treinador.

Foi aí que entrou Ariel Holan. Alvo antigo do Peixe, o treinador argentino estava na Universidad Católica, onde levou título de campeão nacional no Chile, e, conforme adiantou a Goal, foi um dos vários treinadores do mercado sul-americano que se interessaram em suceder Cuca.

A campanha santista na Libertadores, a tradição e a fama de trabalhar com jovens se encaixou no perfil de vários, mas foi com Holan que houve uma química direta. Santos e estafe do comandante tiveram duas conversas bem rápidas e tranquilas sobre bases salariais e perspectivas, deixando alinhado um acordo por dois anos, com cláusula de saída ao final da atual temporada.

O anúncio, conforme traçado desde janeiro, só deve ser feito quando o elenco definir sua situação no Brasileiro, evitando que uma mudança possa influenciar no desempenho dentro de campo. Caso ganhe do Fluminense e o Athletico não derrote o Grêmio, já neste fim de semana, os trâmites poderiam ser adiantados a partir de segunda.