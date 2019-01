Empresária de Icardi, Wanda Nara diz que Real Madrid e Barcelona querem o atacante

O jogador da Internazionale de Milão tem contrato até 2021 e renovação está longe de acontecer

Empresária e esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara revelou que Barcelona e Real Madrid já sondaram a situação do atacante.

Autor de 13 gols em 22 jogos com a Internazionale de Milão, o argentino segue a negociar a renovação de seu contrato com a equipe italiana. Até o momento, entretanto, as negociações estão travadas.

Isso porque Icardi pede uma valorização salarial, mas como o atleta possui vínculo até 2021 o clube não parece ter pressa.

“Estamos longe de alcançar um acordo de renovação. Entretanto, não recebemos uma proposta convincente por parte da Inter. Não digo que um acordo pode acontecer a qualquer hora, mas hoje nós estamos muito longe”, afirmou Wanda Nara.

“Não tem sentido renovar o contrato pelos valores que Mauro recebe hoje. Acreditamos que ele está em um nível superior. Existem muitos clubes interessados em contratar o Mauro, entre eles as duas equipes mais importantes da Espanha. Além disso, tem um time inglês e outro francês que também o querem”.