Em meio a dilema com o “desmotivado” Babi, Botafogo é um ponto de interrogação

O Alvinegro ficou no empate com o Madureira, pelo Campeonato Carioca, e ocupa a sexta posição, fora do G4

Rebaixado à Série B após a pior campanha de sua vida no Brasileirão, o Botafogo começou a temporada 2021 ciente de que a sua mais nova etapa de reconstrução seria repleta de dificuldades. E tem sido exatamente assim, conforme o empate por 1 a 1 contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca, deixou evidente.

Exceção feita à goleada por 5 a 0 sobre o Moto Clube na primeira fase da Copa do Brasil, e nos 3 a 0 sobre o Resende, já pelo estadual, o Alvinegro, mesmo com um elenco diferente ao de 2020, segue mostrando muitas dificuldades em campo. Em oito jogos até aqui, foram três vitórias (a última delas, um 2 a 1 arrancado nos últimos minutos sobre o Nova Iguaçu), quatro empates e uma derrota – no clássico contra um time alternativo do Flamengo.

Apesar dos 54% de aproveitamento nestes oito duelos, marca consideravelmente superior aos vexatórios 33.3% da temporada anterior, o Botafogo ainda não conseguiu passar confiança ao seu torcedor – tarefa extremamente complicada por tudo o que envolve a situação atual botafoguense.

A equipe agora comandada por Marcelo Chamusca segue com dificuldades para criar e marcar gols, e depois de um início de temporada seguro na defesa (o time não sofreu gols nos seus quatro primeiros jogos) passou a protagonizar panes defensivas que tem sido aproveitadas pelos adversários. Contra o Madureira, não foi diferente no gol marcado por Luiz Paulo.

O empate contra o Tricolor Suburbano veio apenas no segundo tempo. Navarro saiu do banco e voltou a mostrar contribuição interessante. Foi dele o chute que o goleiro adversário espalmou nos pés de Matheus Babi, que, sem dificuldades, empurrou a esfera para o fundo das redes.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artilheiro botafoguense neste início de temporada, com quatro gols, Babi não atuou bem e também não vem convencendo tanto. Nesta semana, ao confirmar que o camisa 11 tem ofertas de clubes como Athletico-PR e Fluminense, além de uma equipe de São Paulo, o presidente alvinegro, Durcesio Melo, falou, com todas as letras, que “o jogador está muito desmotivado”. Mesmo assim, Babi seguiu com sua vaga entre os titulares.

Continuar utilizando Babi, considerando toda esta situação, ou já apostar em outras alternativas? É um dos muitos dilemas que o Botafogo tem nesta temporada, que promete ser extremamente difícil. Até aqui, contudo, o time ainda não conseguiu convencer. Mas quem conseguiu até este momento? O que não faltam para o time da Estrela Solitária são dúvidas.