Em lua de mel com Arsenal, Marí exalta "inacreditável" David Luiz

Zagueiro ex-Flamengo fala sobre início de trajetória no clube londrino

O zagueiro Pablo Marí está vivendo uma lua de mel no . Após trocar o pela , o espanhol atuou em duas partidas pelo time londrino e vem agradando, tanto que nos dois jogos a equipe não foi vazada.

Marí estreou na vitória por 2 a 0 dos Gunners sobre o Portsmouth, pela . Em seguida, foi a vez de atuar pela primeira vez diante da torcida, no Emirates Stadium, no triunfo pelo placar mínimo sobre o West Ham. Um dia que o jogador de 26 anos definiu como "inacreditável".



"A torcida cantou uma música para mim quando meu nome apareceu na escalação, e estou muito feliz com isso. Isso significa que eles estão se sentindo felizes comigo, com meu trabalho, então isso é legal. Vou tentar fazer o meu melhor em todos os jogos, ganhar jogos, ganhar pontos. Isto é o mais importante porque queremos subir na tabela", disse o espanhol ao site oficial do clube.

Nos dois primeiros jogos pelo Arsenal, Marí atuou ao lado de David Luiz. Embora seja criticado pela torcida em algumas ocasiões, o ex-zagueiro da seleção brasileira recebeu muitos elogios do novo companheiro.

"Sabemos que David Luiz é um jogador inacreditável. Ele tem uma grande carreira, é um grande jogador e jogar com ele é fácil. Estes dois jogos ao lado dele na equipe foram bons, porque pude me concentrar apenas no meu trabalho sem ter que me preocupar com os outros", concluiu.