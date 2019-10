Antes de ida à seleção, Rodrygo ultrapassa Vinicius Jr e ganha a confiança de Zidane

Facilidade para atuar no lado direito e poder de finalização, são duas das características que fazem o ex-santistas ganhar oportunidades com o francês

A nova sensação do se chama Rodrygo. O brasileiro, ultrapassou o companheiro Vinicius Júnior na briga por espaço na equipe de Zidane e vive agora a sua melhor fase com a camisa do time merengue. De quebra, o ex-santista ganhou uma oportunidade com Tite na seleção brasileira.

Rodrygo é um dos novatos para a rodada dupla do Global Tour do mês de novembro contra e e vive a expectativa de ganhar sequência entre os titulares do Real Madrid. Ele foi escolhido para iniciar o confronto contra o , pela , na semana passada e teve atuação destacada. Nesta quarta-feira(30), foi um dos responsáveis pela vitória sobre o , na , abrindo o caminho da goleada anotando o primeiro gol.

Diferente de Vinicius Júnior, Rodrygo conta com a confiança de Zidane, que vê muito potencial no jovem brasileiro. Além disso, as tomadas de decisão do ex-santista são um diferencial no ponto de vista do treinador francês. A maior facilidade para atuar pelo lado direito também é ponto favorável, uma vez que há dificuldades para encontratar atletas por ali tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira.



Outro ponto importante de Rodrygo é a finalização. O ex-santista parece ter o fundamento mais aprimorado que Vinicius Júnior. Mesmo com a minutagem bem inferior aos demais jogadores, ele é quem menos precisa de tempo em campo para anotar um gol. São dois tentos até aqui, em 215 minutos disputados.

Na comparação entre os dois jogadores, Rodrygo em três finalizações marcou dois gols, enquanto Vinicius precisou de 24 tentativas para alcançar a mesma marca. A imprensa espanhola se animou tanto com o momento do jogador, que o colocou como uma grande dor de cabeça para Bale, estrela que não goza de muito prestígio com Zidane.

É bom ressaltar que Rodrygo chegou este ano no clube merengue, passou por uma adapção no time B até começar a ser aproveitado na equipe principal, Vinicius já tem mais tempo de casa e também viveu grande momento na temporada passada, aos 19 anos, a cobraça e a pressão sempre vão pesar.

No mês passado, foi as lágrimas ao balançar as redes depois de oito meses e ouvir as primeiras vaias no Santiago Bernabeu. Na saída de campo ele revelou o motivo de ter se emocionado.



"Os torcedores estavam certos (em vaiá-lo) porque eu não estava fazendo as coisas certas. Eu me emocionei porque estava demorando demais a voltar a ser eu, e não estava tão feliz como na temporada passada. Era um momento muito complicado da partida".

Nesta quarta(30), depois da vitória sobre o Leganés, Casemiro saiu em defesa de Vinicius e fez um alerta sobre a pressão em cima de Rodrygo.

"Seria injusto dizer que (Vinicius) passou de 100 para zero. Para mim no ano passado, era nosso melhor jogador ao lado de Benzema. Mas ele tem 19 anos e você tem que passar tranquilidade para ele como para o Rodrygo. Você não pode colocar tanta pressão sobre eles. São jovens, não podem carregar a posição de estrela do futebol. Certamente em quatro ou cinco anos estarão no seu melhor nível. São grandes jogadores, mostraram no clube que são importantes".



Em alguns dias, Rodrygo viverá outra grande experiência, vai estar com a seleção brasileira para os últimos jogos da equipe no ano. O atleta aparece em um momento em que Tite ainda procura um jogador para atuar pelo lado direito, prova disso é o retorno de Willian, que muitos acreditavam ter finalizado a história na Canarinho.

Oportunidade essa que Vinicius teve em setembro, mas deixou claro para a comissão técnica brasileira que ainda falta sequência e principalmente aprimorar a tomada de decisão na última faixa de campo e a finalização.