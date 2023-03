Elche x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 27ª rodada da La Liga; veja como acompanhar na internet

O Barcelona visita o Elche na tarde deste sábado (1), no Estádio Manuel Martínez Valero, a partir das 16h (de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Antes de encarar o Real Madrid no meio da semana, pela semifinal da Copa do Rei, o Barcelona entrará em campo buscando abrir 15 pontos de vantagem na liderança da LaLiga. Para o confronto, o técnico Xavi deve optar por Eric Garcia e Marcos Alonso na defesa.

Do outro lado, o Elche, na lanterna, com apenas 13 pontos, vem de derrota para o Real Sociedad por 2 a 0 fora de casa. Ezequiel Ponce pode substituir Randy Nteka ao lado de Milla.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona registra 33 vitórias, contra apenas nove do Elche, além de 12 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, os catalães venceram por 3 a 0.

Escalações

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, E Garcia, Alonso, Alba; Roberto, Busquets, Gavi; F Torres, Lewandowski, Fati.

Elche: Badia; Morente, Palacios, Verdu, Gonzalez, Clerc; Fidel, Mascarell, Gumbau; Milla, Ponce.

Desfalques

Barcelona

Andreas Christensen, com problema na panturrilha, se junta a Dembélé e Pedri no departamento médico, enquanto Raphinha cumprirá suspensão.

Elche

Sem desfalques confirmados.

Quando é?