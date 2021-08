eFootball: Konami anuncia jogadores da MLS no game

Liga da América do Norte terá atletas com nomes e faces reais em eFootball

A Major League Soccer, liga de futebol da América do Norte, contará com jogadores licenciados no eFootball, sucessor de PES.

Uma parceria com a MLSPA, a associação que representa os atletas da liga, foi anunciada hoje nas redes sociais do game, e significa que o título terá direitos para incluir os jogadores no jogo.

Apesar de poder usar nomes, faces e atributos dos craques, isso não significa que os times da MLS, como Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders e Orlando City poderão aparecer licenciados no jogo (com nomes, uniformes e logos reais).

A probabilidade é que o acordo funcione mais ou menos como a Premier League no jogo da Konami, onde as equipes aparecer com nomes e uniformes genéricos, que podem ser alterados com ajuda do modo de edição.

eFootball ainda não tem uma data de lançamento definida, mas chega gratuitamente aos consoles, PCs e smartphones ainda em 2021.