Eduardo Paes brinca com pedido de flamenguistas por reabertura do Maracanã: "tudo pelo Vascão"

Prefeito do Rio de Janeiro ironizou as críticas dos torcedores do Flamengo nas redes sociais

A Prefeitura do Rio de Janeiro avalia o protocolo enviado pelo Flamengo para liberar jogos com público no Maracanã. O prefeito Eduardo Paes, no entanto, segue um pouco reticentente quanto a reabertura dos portões do estádio.

Em evento que marcou o lançamento de um programa cultural no Rio de Janeiro, Paes, que é vascaíno declarado, foi questionado sobre o assunto e brincou com fato de estar sendo cobrado pelos rubro-negros nas redes sociais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"A última que estão fazendo comigo é que não libero jogos do Flamengo porque sou vascaíno. Se eu pudesse, bem que faria mesmo, tudo pelo meu Vascão. Se eu fosse juiz de futebol, o Vasco não estava na desgraça que está".

O prefeito, no entanto, sinalizou que a reabertura está próxima e garantiu que vai anunciar em breve um plano de retomada gradual de todas as atividades na cidade.

"Nos próximos dias, devemos anunciar nosso plano de retomada, a vacinação está avançando bem. Vamos ter Carnaval em 2022, tem de acontecer algo de muito inusitado para não. A gente quer que esse processo de renascimento tenha o Rio como protagonista. Estamos tomando decisões com base na ciência".

Nesta quarta-feira (28), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, cobrou através das redes sociais o prefeito do Rio pela reabertura do Maracanã. Paes respondeu que não depende dele e sim das autoridades de saúde.

Que legal ! Agora podemos jogar no Maracanã com público? — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 28, 2021

Vereador, na hora q a secretaria de saúde autorizar. Doido p ver o Rio voltar ao normal. Inclusive c as vitórias e títulos do Flamengo. Se puder(o q anda difícil) c meu Vascao tb fazendo bonito! As autoridades sanitárias me comandam. Sem radicalismos. Nem de um lado nem de outro — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 28, 2021

O Flamengo pressiona a prefeitura não só com o intuito de receber o jogo das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Olímpia, em agosto, quanto para poder brigar também pela volta do público no Campeonato Brasileiro.