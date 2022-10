Palmeiras avalia proposta de Dudu e espera fim do Brasileirão para avançar em renovação

Clube tem contraproposta do jogador em mãos, mas o diretor de futebol Anderson Barros só discutirá a situação depois do Campeonato Brasileiro

A diretoria do Palmeiras avisou ao estafe de Dudu que só avançará nas conversas pela renovação do atacante ao fim do Campeonato Brasileiro, previsto para 13 de novembro. A GOAL apurou que o clube ainda avalia a contraproposta feita pelo atleta de 30 anos.

Os paulistas fizeram uma oferta inicial pela manutenção do jogador, que tem vínculo até o fim de 2023. A ideia era renovar até dezembro de 2025 com o mesmo salário — ele é dono da maior remuneração da Academia de Futebol.

Dudu fez uma contraproposta e solicitou a renovação até dezembro de 2026. Ele deseja prorrogar o compromisso por mais três temporadas e crê que pode contribuir para o clube.

A diretoria do Palmeiras não descarta a renovação pelo período solicitado, mas já avisou ao estafe de Dudu que só avançará nas tratativas ao término do Brasileirão — o clube é líder do torneio, com oito pontos de vantagem para o vice-líder Internacional.

Com foco em conquistar o título nacional, a diretoria evita qualquer conversa sobre renovação contratual ou contratação neste momento da temporada. A ideia é assegurar o troféu, que não é conquistado pelo clube desde 2018.

Dudu tem 62 partidas disputadas em 2022, com nove gols anotados e 11 assistências. Ele é um dos pilares do time de Abel Ferreira na atual temporada.