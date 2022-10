Dudu faz contraproposta por renovação e aguarda resposta do Palmeiras

Atacante de 30 anos quer assinar contrato até dezembro de 2026 e está confiante em uma resposta positiva do Verdão

Dudu apresentou uma contraproposta ao Palmeiras para acertar a renovação contratual. Esta deve ser a pedida final do jogador ao clube, como soube a GOAL.

O estafe do atleta enviou um documento formal à presidente Leila Pereira e ao diretor de futebol Anderson Barros e aguarda uma posição para acertar a permanência na Academia de Futebol. Ele deseja assinar contrato até dezembro de 2026 e está confiante de que receberá uma resposta positiva sobre a solicitação.

A questão salarial não é um empecilho. As partes desejam manter a remuneração estabelecida no vínculo atual. Aos 30 anos, Dudu é dono do maior salário da Academia de Futebol — o valor é o maior do futebol brasileiro.

O atacante, a princípio, tinha uma divergência sobre tempo de contrato com a diretoria do Palmeiras. O clube gostaria de assinar contrato até dezembro de 2025. Entretanto, a cúpula cedeu e está disposta a atender à exigência do jogador.

O atual contrato de Dudu com o Palmeiras se encerra em dezembro de 2023. O atleta de 30 anos soma 57 partidas pelo time nesta temporada, com oito gols marcados e nove assistências.