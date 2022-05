Dos conselhos de Filipe Luís à Premier League: Rodrigo Muniz celebra acesso e boa adaptação na Inglaterra

Depois de se destacar com a camisa do Flamengo no ano passado, Rodrigo Muniz recebeu várias propostas para deixar o clube e optou por defender as cores do Fulham, da Inglaterra. Oito meses depois, o jovem atacante se vê adaptado e feliz com o título da Championship e consequentemente o acesso à Premier League. Em bate papo exclusivo com a GOAL, ele falou sobre o período de adaptação, o trabalho com Marco Silva e a importância de Filipe Luís em sua escolha.

Goal: Como você avalia essa sua primeira temporada e esse período de adaptação no futebol inglês?

Rodrigo Muniz: "Muito bom. A minha primeira temporada aqui foi boa. Eu cheguei aqui sem saber falar inglês e agora estou me virando bem. Não joguei muito porque o Mitrovic fez uma temporada espetacular, mas aprendi muito com ele e o com a equipe. Acho que o Rodrigo agora está mais maduro, já consegue entender mais o jogo adqui, deu para pegar muita coisa".

Goal: Como é o dia a dia com o Mitrovic, ele vai ser adversário do Brasil na Copa, algum conselho para os nossos zagueiros?

Rodrigo Muniz: "Ele é um cara muito bacana. Desde quando eu cheguei aqui ele me deu todo apoio quando eu precisei, mesmo não falando português, ele tentava falar comigo em espanhol e agora eu já consigo me comunicar em inglês, melhor ainda. É difícil dar conselhos para marcar ele, é complicado. Tem que ter cuidado mesmo".

Goal: O Marco Silva também foi uma peça importante na sua adaptação, como é o trabalho com ele?

Rodrigo Muniz: "Ele me passou um feedback agora que acabou a temporada muito bom. Conversou muito cmigo, falou que foi ano de adaptação, ele me ajudou bastante. Quando eu cheguei aqui, ele me passou o número do Richarlison e eu conversei muito com ele. O Richarlison até falou que ele (Marco Silva) ajudou muito ele e que se não fosse ele teria sido um pouco mais complicadp"

Goal: Então você conversou bastante com o Richarlison, o que ele te passou?

Rodrigo Muniz: "Ele me falou que o futebol aqui é um pouco diferente do Brasil, mas falou para eu vir tranquilo, mostrar o meu futebol que o Marco Silva ia me ajudar bastante como vem me ajudando".

Goal: Você sentiu muita diferença físca da Championship aqui para o futebol brasileiro?

Rodrigo Muniz: "Bastante. Eu pensei que não fosse sentir, mas desde quando eu cheguei eu senti, é totalmente diferente. O Filipe Luís tinha conversado comigo e falou que era totalmente diferente, muito mais intenso. Até os treinos aqui são mais intensos. Trabalho físico muito diferente. Como jogo aqui é mais forte, mais truncado. Aqui eu precisei ganhar mais massa. O físico faz a diferença".

Goal: E taticamente?

Rodrigo Muniz: "Aqui tem uma coisa, no Brasil eu fazia isso só que aqui você não pode dar uma brecha que os caras acham passe. É que aqui o atacante tem que marcar o volante, se der brecha, ele acha o passe e aí fica difícil, o time corre errado. No comecinho foi complicado. Eu cheguei, achei que não fosse sentir, mas eu senti".

Goal: Você falou sobre o Filipe Luís, você recebeu várias propostas, conversou com ele sobre o futebol europeu? Como foi isso?

Rodrigo Muniz: "Ele conversou bastante comigo, ele foi uma peça chave para eu ter vindo para cá. Porque quando chegou a proposta de Dubai era um salário que poderia mudar a minha vida, a da minha família. Eu queria muito ir para lá, conversei com o Filipe, disse que seria importante para mim. Ele falou para eu ficar tranquilo, que era para eu vir para a Europa que aqui era o meu lugar. Ele conversou semanas comigo me dando essa dica e foi uma peça chave para eu ter escolhido vir para cá".

Goal: E logo na primeira temporada você conseguiu o acesso, o título e já vai disputar a Premier League, animado com essa possibilidade?

Rodrigo Muniz: "Feliz que a gente conseguiu o acesso, o título que é muito importante. A torcida merece o que a gente conquistou porque o Fulham, o lugar dele é na Premier League. Agora trabalhou muito para conseguir o acesso, a torcida merece. Foi um show a parte o que eles fizeram no acesso e no título, invadiram o campo, não é bacana mas a atmosfera estava muito boa. Sobre a Premier League a gente não fala muito porque agora o que todo mundo quer é descansar um pouco, mas para mim vai ser uma experiência muito boa".

Goal: No Flamengo, você tinha Gabi e Pedro, duas referências no Brasil na posição, como companheiros. Como era dividir o dia a dia com eles?

Rodrigo Muniz: "Sem comentários. Todo mundo assiste aos jogos, mas o treinamento que os dois fazem é piada. Eu fiquei trabalhando lá com eles e aprendi muita coisa. Estava conversando com a minha esposa e falei 'no Flamengo eu estava trabalhando com Pedro e Gabi e aqui com o Mitrovic'.

Goal: Com a rotina por aí, ainda dá para acompanhar o futebol brasileiro?

Rodrigo Muniz: "Quase tudo. Só quando o jogo é muito a noite que eu não consigo, mas sempre que tem jogo do Flamengo, do Atlético, eu assisto. Os clubes contrataram bem, estão se reforçando e vai ser um campeonato muito bom, bem disputado".

Goal: Você ainda tem contato com os jogadores do Flamengo?

Rodrigo Muniz: "Eu tenho sim, com Matheuzinho, Lázaro, os moleques da base e o Filipe Luís"

Goal: "Você falou do Lázaro, agora ele está ganhando espaço e fazendo bons jogos...

Rodrigo Muniz: "Muito feliz por ele. A gente trabalhou junto na base, subimos juntos. Quando eu comecei a fazer gol, ele ainda não estava bem. Ele viu que tinha que esperar um pouco e agora chegou o momento dele, a hora de brilhar, ele sempre foi muito trabalhador".

Mais artigos abaixo

Goal: Para fechar, quais são os objetivos do Rodrigo Muniz para a próxima temporada?

Rodrigo Muniz: "Continuar trabalhando e sempre em busca das oportunidades porque quando aparecer ele (Rodrigo) vai estar preparado".