Dorival Júnior recusa proposta de clube da Arábia Saudita

No mercado desde 2020, quando saiu do Athlético-PR, treinador optou por esperar outras oportunidades

No mercado desde agosto do ano passado, quando deixou o Athletio-PR, Dorival Junior recusou nos últimos dias uma proposta do Al Fayha, da Arábia Saudita. Segundo apuração da Goal, o clube, que subiu recentemente para a primeira divisão, ofereceu 1,4 milhões de dólares por 10 meses de contrato além de casa e carro à disposição do comandante.

Em contato com a reportagem da Goal, o agente Rafael Alves, um dos responsáveis por levar a proposta ao treinador, junto de seu empresário Edson Khodor, confirmou a recusa de Dorival Júnior após longas negociações. A intenção do comandante é esperar para avaliar novas oportunidades.

Sem acordo com o Al Fayha, Dorival Júnior segue no mercado, o técnico em aproveitado este tempo livre para estudar. Recentemente, seu nome esteve ligado ao Corinthians, após a saída de Mancini. O treinador, no entanto, chegou a falar publicamente que não foi procurado pelo clube.

Dorival Júnior tem como principais conquistas a Copa do Brasil, em 2010, pelo Santos. Na época, o treinador comandava uma equipe recheada de jovens talentos como Neymar, Ganso e cia. Em 2011, ele faturou a Recopa Sul-Americana com o Internacional e em 2011 a Série B com o Vasco da Gama. Sua taça mais recente foi a do Campeonato Paranaense, pelo Athlético-PR, em 2020.