Domínio e vitória palmeirense no Allianz. E o Corinthians saiu no lucro

Time alviverde foi superior e venceu por 2 a 1 no Allianz Parque

Já vimos diversos dérbis em que um time vivendo pior fase surpreendeu o rival considerado favorito para o clássico. Essa era a esperança do torcedor do Corinthians no duelo deste sábado (29), no Allianz Parque. O jogo tinha um claro favorito. Favoritaço. O Palmeiras. E a equipe de Abel Ferreira foi dominante. Nada de surpresas. Nada de peças pregadas pelo futebol.

O time alviverde venceu por 2 a 1. E quem saiu no lucro foi o Corinthians. Dos lados do alvinegro, o saldo poderia ter sido muito pior. O Palmeiras foi absoluto no dérbi. O anfitrião controlou completamente a partida no primeiro tempo. Poderia ter feito uma vantagem superior a dois gols.

Na segunda etapa, o Palmeiras perdeu novas oportunidades. O Corinthians mostrava pouca resistência. Até o momento em que Roger Guedes cobrou escanteio e Piquerez jogou contra o próprio gol. Um fio de esperança para os corintianos. Mas ficou nisso. O placar de 2 a 1 não reflete o domínio palmeirense em campo.

Palmeiras e Corinthians são rivais hoje em estágios muito diferentes. Estágios opostos. O alviverde segue colhendo frutos de um trabalho muito sólido. Uma equipe extremamente competitiva, organizada, confiante, que brigará novamente por mais taças nesta temporada.



O lado corintiano é sombrio. Uma diretoria perdida. Um time perdido em campo. Não há padrão de jogo. Não há consciência tática. Não há organização. O próximo treinador da equipe terá uma tarefa muito árdua pela frente. Um trabalho que precisa praticamente ser começado do zero no mês de maio.

A diretoria alvinegra encaminhou acerto com o treinador Roger Machado neste sábado. Se o anúncio for concretizado, Roger pode arregaçar as mangas e se preparar, possivelmente, para o desafio mais complexo de sua carreira enquanto técnico até o momento.