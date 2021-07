Do que o Palmeiras precisa para avançar na Libertadores?

O time treinado por Abel Ferreira saiu em vantagem contra a Universidad Católica do Chile, com vitória por 1 a 0 fora de casa

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras faz valer o canto de sua torcida: o torneio é uma obsessão e o Tri é o grande objetivo alviverde na temporada. E em busca desta missão, o time treinado por Abel Ferreira deu um passo importante para chegar às quartas de final.

Jogando no Chile, o Palmeiras venceu a Universidad Católica no jogo de ida das oitavas de final da competição. O único gol foi marcado, de pênalti, por Raphael Veiga em lance que levantou polêmica. O encontro foi marcado pela superioridade dos chilenos, que só não estufaram as redes graças a uma grande atuação de Weverton... e da trave, que apareceu também para salvar a meta palmeirense.

O duelo de volta será realizado no próximo dia 21 de julho, no Allianz Parque, e embora não tenha apresentado uma atuação segura na vitória obtida na ida, o Palmeiras depende apenas de si para seguir adiante nesta Libertadores.

Qualquer empate serve ao Palmeiras

(Foto: Getty Images)

Com a vitória fora de casa, o time treinado por Abel Ferreira agora tem a garantia de que seguirá às quartas de final em caso de qualquer empate. A vitória, obviamente, também sentencia a continuidade alviverde no certame.

Se perder por 1 a 0, o duelo irá para os pênaltis. Se o Universidad Católica fizer ao menos dois gols, poderá vencer pela margem de apenas um (2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 e por aí vai) que conseguirá a sua classificação.